Faworyt wyścigu na burmistrza wielkiego miasta w USA chce aresztować Netenjahu

Kandydat Partii Demokratycznej na burmistrza Nowego Jorku Zohran Mamdani zapowiedział, że jeśli wygra wybory, a premier Izraela Benjamin Netanjahu zjawi się w mieście, to zostanie w nim aresztowany.

Mamdani chciałby aresztować Netanjahu

Mamdani to muzułmanin o radykalnie socjalistycznych poglądach. Według sondaży w wyborach wyprzedzi on kandydata Republikanów i dotychczasowego burmistrza Andrew Cuomo. W nowym wywiadzie dla "New York Times" powiedział, że "ważne jest, aby Nowy Jork przestrzegał międzynarodowego prawa karnego". Nawiązał do nakazu aresztowania wydanego przez Międzynarodowy Trybunał Karny wobec premiera Izraela w listopadzie 2024 r. Chodzi o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej za "zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne" wobec ludności cywilnej w Strefie Gazy. Przypomnijmy jednak, że Stany Zjednoczone – podobnie zresztą jak Izrael – nie uznają jurysdykcji MTK.

Po raz pierwszy Mamdani zobowiązał się do aresztowania Netanjahu w Nowym Jorku podczas wywiadu dla MSNBC w grudniu 2024 r. Powiedział wówczas, że aresztowałby Netenjahu mimo tego, że USA nie są sygnatariuszem Trybunału. – Nadszedł czas, abyśmy faktycznie zintensyfikowali działania i wyjaśnili, co jesteśmy gotowi zrobić, aby zaprezentować przywództwo, którego bardzo brakuje w administracji federalnej – mówił wówczas Mamdani.

Wpis o Gazie

W poniedziałek Mamdani zabrał głos po uwolnieniu izraelskich zakładników z niewoli Hamasu, będącego elementem zawieszenia broni.

"Dzisiejsze sceny przedstawiające Izraelczyków i Palestyńczyków są głęboko poruszające" – napisał Mamdani w X. "Uwolnienie izraelskich zakładników i ponowne połączenie rodzin po latach strachu, niepewności i tortur; pierwsze dni w Gazie bez nieustannego izraelskiego bombardowania, gdy rodziny wracają pod gruzy i bliscy uwolnieni z aresztu" – napisał.

Dodał: "W końcu pojawił się promyk nadziei, że zawieszenie broni się utrzyma i będzie można rozpocząć długą, trudną pracę na rzecz odbudowy. Wiem też, że ta wiadomość przynosi pocieszenie milionom nowojorczyków, którzy odczuwali ból ostatnich kilku lat. Obserwowaliśmy, jak nasze podatki finansowały ludobójstwo. Koszt moralny i ludzki będzie trwałą plamą i wymaga odpowiedzialności oraz prawdziwego rachunku sumienia naszego zbiorowego i polityki naszego rządu".

Czytaj też:

Muzułmanin przekształci NYC w miasto socjalizmu? Uchodźca polityczny z Wenezueli przestrzegaCzytaj też:

Muzułmanin faworytem na burmistrza NYC. Chce bardziej opodatkować "bogatsze i bielsze" dzielnice