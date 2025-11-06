Niemcy wydały Polsce "Wielkiego Bu". Komunikat prokuratury

Patryk M. został zatrzymany 12 września na lotnisku w Hamburgu. Był poszukiwany w związku ze śledztwem prowadzonym przez Prokuraturę Krajową w Lublinie. Zatrzymanie było możliwe dzięki współpracy polskich i niemieckich służb.

Jak relacjonowała Komenda Główna Policji, "Wielki Bu" został ujęty tuż przed planowanym odlotem do Dubaju. Niemiecki sąd zastosował wobec niego areszt w procedurze przekazania na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA).

Pełnomocnik Patryka M., mec. Krzysztof Ways złożył wniosek o list żelazny, dzięki któremu jego klient nie trafiłby do aresztu tymczasowego po powrocie do Polski. – Będzie się stawiał na każde wezwanie prokuratury, co zagwarantuje dodatkowo wysoka kaucja, którą proponujemy – przekonywał adwokat.

14 października Sąd Okręgowy w Lublinie nie uwzględnił wniosku o list żelazny dla Patryka M. Oznacza to, że "Wielki Bu" wróci do Polski jako zatrzymany i natychmiast z lotniska zostanie przewieziony do aresztu tymczasowego.

Prokuratura Krajowa: "Wielki Bu" już w Polsce

O tym, że mężczyzna jest już w Polsce poinformowała w czwartek (5 listopada) na platformie X Prokuratura Krajowa.

"Patryk M. został dziś przekazany stronie polskiej przez władze niemieckie w wykonaniu Europejskiego Nakazu Aresztowania. Przekazanie nastąpiło po uprawomocnieniu się decyzji sądu niemieckiego o dopuszczalności wydania" – czytamy w komunikacie.

Czynności z jego udziałem, w tym ogłoszenie zarzutów i przesłuchanie w charakterze podejrzanego, zostaną przeprowadzone w przyszłym tygodniu przez prokuratora z lubelskiego wydziału PZ PK.

Prokuratura zapowiedziała, że dalsze informacje, w tym o treści zarzutów, zostaną przekazane po wykonaniu powyższych czynności.

Kontakty z Nawrockim

W czasie kampanii prezydenckiej głośno było o znajomości "Wielkiego Bu" z Karolem Nawrockim, którego ten poznał kilkanaście lat wcześniej na sali bokserskiej.

Patrykowi M., znanemu z freak-fightowych walk MMA, grozi wyrok wieloletniego więzienia w związku z zarzutami o działalność w zorganizowanej grupie przestępczej specjalizującej się w przemycie i handlu narkotykami.

Według informacji TVN24, mężczyzna trafił w czwartek do Aresztu Śledczego w Szczecinie przy ul. Kaszubskiej.