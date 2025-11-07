Wielki powrót Banasia? Zaskakujący ruch byłego prezesa NIK

„Rzeczpospolita” ustaliła, że stowarzyszenie będzie nazywać Ruch Naprawy Polski Mariana Banasia. 4 listopada do Biura Administracji i Spraw Obywatelskich urzędu miasta stołecznego Warszawy wpłynął wniosek o wpis stowarzyszenia do ewidencji stowarzyszeń zwykłych. We wniosku zawarto nazwiska władz nowego stowarzyszenia, a wśród członków zarządu są dwie osoby znane opinii publicznej: Kazimierz Jaworski oraz Marian Banaś.

– Stowarzyszenie jest w trakcie rejestracji. To nie jest mój pomysł, ale środowiska, które chciałoby, aby nie został zmarnowany pewien kapitał i dorobek – powiedział „Rzeczpospolitej” Marian Banaś.

O nazwiskach, które mogłyby się zaangażować się w nową inicjatywę, Marian Banaś nie chciał jednak mówić. W rozmowie z „Rzeczpospolitą”, były prezes NIK zaznaczył, że „najpierw chce działać w formule stowarzyszenia”, a „co dalej, to się zobaczy”. – Stowarzyszenie nie może wystartować w wyborach. Może stać się za to zapleczem do formuły czysto politycznej. Zastanowimy się, czy jest to konieczne i czy trzeba to będzie robić – stwierdził.

– Rzeczywiście złożyliśmy taki wniosek – powiedział z kolei Kazimierz Jaworski. Dodał, że założenie stowarzyszenia jest efektem dyskusji przed wyborami prezydenckimi wokół ewentualnego startu Mariana Banasia.

Marian Banaś w latach 2005-2008 i 2015-2016 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów. W latach 2005-2008 i 2015-2017 pełnił funkcję szefa Służby Celnej. Następnie – w latach 2016-2019 – był sekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów. W latach 2017-2019 pełnił funkcję szefa Krajowej Administracji Skarbowej. W 2019 roku był ministrem finansów w rządzie Mateusza Morawieckiego. W latach latach 2019-2025 Marian Banaś był prezesem Najwyższej Izby Kontroli.

Z kolei Kazimierz Jaworski to były senator V, VII i VIII kadencji.

Czytaj też:

Sejm wybrał nowego szefa NIK. Kandydat PiS zrezygnowałCzytaj też:

NIK uderza w Karola Nawrockiego. "Negatywna ocena gospodarki finansowo-majątkowej IPN "