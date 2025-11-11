Incydent na Marszu Niepodległości. "Tu jest Polska, nie Bruksela"
Kraj

Incydent na Marszu Niepodległości. "Tu jest Polska, nie Bruksela"

Dodano: 
Marsz Niepodległości w Warszawie, zdjęcie ilustracyjne
Marsz Niepodległości w Warszawie, zdjęcie ilustracyjne Źródło: PAP / Marcin Obara
Podczas odbywającego się w Warszawie Marszu Niepodległości spalono flagę Unii Europejskiej. Sprawcy pochwalili się tym w mediach społecznościowych.

11 listopada, jak co roku, ulicami Warszawy przeszedł Marsz Niepodległości. W tym roku wydarzenie odbyło się pod hasłem: "Jeden naród, silna Polska", któreodnosi się do problemu migracji. Największej manifestacji patriotycznej zorganizowanej z okazji przypadającej dziś 107. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości bacznie przygląda się warszawski ratusz.

– Nie otrzymaliśmy żadnej informacji o incydentach. Było dużo pirotechniki, ale to chyba nieodzowny element, który obserwujemy na marszu – potwierdził w komunikacie po godz. 15:00 Jarosław Misztal, szef stołecznego centrum bezpieczeństwa. W wystąpieniu godzinę później podkreślił, iż "nie ma większych incydentów". – Nie doszło do nich też z uwagi na udział w marszu prezydenta Karola Nawrockiego – zwrócił uwagę. Zaznaczył również, że warszawskie służby nie mają żadnych doniesień o osobach zatrzymanych.

Marsz Niepodległości. Spalono flagę Unii Europejskiej

Okazuje się jednak, że podczas wydarzenia doszło do spalenia flagi Unii Europejskiej. Sprawcy tego "wyczynu" poinformowali o nim za pośrednictwem mediów społecznościowych.

"TU JEST POLSKA, NIE BRUKSELA" czytamy na profilu Młodzieży Wszechpolskiej na platformie X. Do wpisu załączono nagranie, na którym widzimy moment podpalenia unijnej flagi.

twitter

Mentzen zadrwił z zakazu. Odpalił racę na Marszu Niepodległości

Wcześniej głośno było o zakazie złamanym przez jednego z liderów Konfederacji, prezesa Nowej Nadziei Sławomira Mentzena. Chwila, w której polityk odpadał racę została uwieczniona przez fotoreporterów. Na złamanie tego zakazu zdecydowało się wielu uczestników marszu. Konsekwencja za to już zapowiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Opracowała: Anna Skalska
Źródło: DoRzeczy.pl / x
