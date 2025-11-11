Incydent na Marszu Niepodległości. "Tu jest Polska, nie Bruksela"

11 listopada, jak co roku, ulicami Warszawy przeszedł Marsz Niepodległości. W tym roku wydarzenie odbyło się pod hasłem: "Jeden naród, silna Polska", któreodnosi się do problemu migracji. Największej manifestacji patriotycznej zorganizowanej z okazji przypadającej dziś 107. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości bacznie przygląda się warszawski ratusz.

– Nie otrzymaliśmy żadnej informacji o incydentach. Było dużo pirotechniki, ale to chyba nieodzowny element, który obserwujemy na marszu – potwierdził w komunikacie po godz. 15:00 Jarosław Misztal, szef stołecznego centrum bezpieczeństwa. W wystąpieniu godzinę później podkreślił, iż "nie ma większych incydentów". – Nie doszło do nich też z uwagi na udział w marszu prezydenta Karola Nawrockiego – zwrócił uwagę. Zaznaczył również, że warszawskie służby nie mają żadnych doniesień o osobach zatrzymanych.

Marsz Niepodległości. Spalono flagę Unii Europejskiej

Okazuje się jednak, że podczas wydarzenia doszło do spalenia flagi Unii Europejskiej. Sprawcy tego "wyczynu" poinformowali o nim za pośrednictwem mediów społecznościowych.

"TU JEST POLSKA, NIE BRUKSELA" – czytamy na profilu Młodzieży Wszechpolskiej na platformie X. Do wpisu załączono nagranie, na którym widzimy moment podpalenia unijnej flagi.

Mentzen zadrwił z zakazu. Odpalił racę na Marszu Niepodległości

Wcześniej głośno było o zakazie złamanym przez jednego z liderów Konfederacji, prezesa Nowej Nadziei Sławomira Mentzena. Chwila, w której polityk odpadał racę została uwieczniona przez fotoreporterów. Na złamanie tego zakazu zdecydowało się wielu uczestników marszu. Konsekwencja za to już zapowiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

