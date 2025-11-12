Polska cofa ochronę uchodźcom. Jedna narodowość odczuwa je dotkliwie

Z danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców, które przytacza "Rzeczpospolita", wynika, że od początku 2020 roku do 20 października bieżącego roku status uchodźcy, azyl lub ochronę czasową cofnięto 410 cudzoziemcom. Najliczniejszą grupę stanowili obywatele Rosji – aż 336 osób.

Wśród pozostałych znaleźli się Ukraińcy (38 przypadków) oraz Białorusini (15). Jak wskazuje dziennik, najwięcej decyzji cofających ochronę wydano w 2020 roku – 107. W kolejnych latach liczby te były niższe, jednak w 2023 roku ponownie wzrosły do 75, a w 2024 roku wyniosły 71.

Kto ubiega się o azyl w Polsce? Na czele stawki Rosjanie

Rzecznik Urzędu, Jakub Dudziak, w rozmowie z gazetą wyjaśnił, że w około 70 proc. przypadków powodem cofnięcia ochrony było ustanie okoliczności, dla których została przyznana. Z kolei w około 15 proc. decyzji przyczyną były przesłanki związane z bezpieczeństwem.

Według danych przywołanych przez gazetę, w latach 2016–2025 cudzoziemcy złożyli w Polsce łącznie około 95 tysięcy wniosków o ochronę międzynarodową. Najwięcej wniosków złożyli Rosjanie – ponad 33 tysiące. Dalej znaleźli się Ukraińcy (blisko 22 tysiące) oraz Białorusini (ponad 15 tysięcy).

Rząd i opozycja chcą zaostrzenia przepisów

Polska stosuje stosunkowo łagodne kryteria przyznawania obywatelstwa w porównaniu do innych państw europejskich. Z tego powodu powstały dwa projekty zmian – jeden autorstwa rządu, drugi przygotowany przez Prawo i Sprawiedliwość.

Rządowa propozycja, zaprezentowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, zakłada wydłużenie minimalnego okresu pobytu w Polsce do ośmiu lat. Z tego czasu, trzy lata miałby to być pobyt czasowy, a pięć lat – pobyt stały. Dodatkowo wprowadzono by obowiązek posiadania rezydencji podatkowej oraz przejścia przez test obywatelski.

Natomiast projekt PiS zakłada znacznie bardziej restrykcyjne wymagania – m.in. 15-letni, nieprzerwany i legalny pobyt w Polsce oraz brak karalności. Wyższe kryteria dotyczyłyby także osób starających się o obywatelstwo w wyniku małżeństwa z obywatelem Polski – minimalny okres pobytu wynosiłby sześć lat.

Aktualnie w Polsce na stałe przebywa około 160 tysięcy cudzoziemców, w tym najwięcej Ukraińców (około 80 tysięcy), Białorusinów (ponad 60 tysięcy) oraz Rosjan (około 6,3 tysiąca).

