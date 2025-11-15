Nie będzie postępowania ws. gróźb wobec posła PiS. "Gdy chodziło o Owsiaka..."

Polityk w obszernym wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych nie kryje emocji. Chodzi o komentarze, jakie pojawiły się pod jednym z artykułów na witrynie "Gazety Wyborczej".

"Należy odstrzelić łeb Mateckiemu", "ktoś pomyli cię z dzikiem i po tobie", "kto strzeli do Mateckiego? Jednego PISdowatego głąba będzie mniej" – to tylko niektóre z hejterskich wpisów pod rzeczonym artykułem.

"To nie są komentarze nacechowane emocjami. To są groźby zabójstwa. Tymczasem prokurator Patrycja Fiedorowicz stwierdziła, że... czyn nie zawiera znamion przestępstwa" – pisze Matecki.

Polityk przypomina, że w przeszłości prokuratura nie miała takich wątpliwości i reagowała bardzo ostro. "Gdy chodzi o osoby takie jak Jerzy Owsiak – wystarczyła publiczna krytyka, by aresztowania odbywały się o 6:00 rano. Gdy obywatel (ksiądz katolicki) odważył się skomentować postępowanie aborcjonistki z Oleśnicy, która w dziewiątym miesiącu ciąży zabiła dziecko – został zatrzymany z całą surowością" – wskazuje polityk.

Matecki: To przyzwolenie na przemoc

"Ale gdy grozi się śmiercią posłowi opozycji – człowiekowi, który reprezentuje obywateli w Sejmie – prokuratura milczy. Nie widzi przestępstwa. Nie podejmuje nawet próby wyjaśnienia sprawy" – dodaje.

Matecki twierdzi, że cała sytuacja nie jest wyłącznie skandalem prawnym, ale zarazem jawnym przyzwoleniem na przemoc polityczną. Poseł poinformował, że już odwołał się od tej decyzji do sądu.

"Nie dam się zastraszyć. Nie zamilknę, nawet jeśli rządowe instytucje chcą mnie uciszyć przez zaniechanie. Dziś pytam publicznie: Czy w Polsce można bezkarnie grozić zabójstwem posła opozycji?! Bo właśnie taką rzeczywistość tworzy rząd Donalda Tuska i lojalni wobec niego funkcjonariusze wymiaru sprawiedliwości?" – dodaje.

