Groźba pod adresem prezydenta. Niepokojące zdjęcie w sieci

Na PGE Narodowym Polacy zmierzyli się w piątek z Holendrami w ramach eliminacji do przyszłorocznych Mistrzostw Europy. Mecz zakończył się rezultatem 1:1. O obecności głowy państwa na stadionie, w serwisie X poinformował oficjalny profil Reprezentacji Polski "Łączy nas piłka". Do wpisu dołączono zdjęcie, na którym widać Nawrockiego i jego syna, Antoniego.

Pod postem PZPN pojawiło się wiele komentarzy. Jeden z nich szybko przykuł uwagę internautów. Profil "Służby w akcji" zauważył, że jeden z użytkowników o nazwie "bucc" w komentarzach opublikował fotografię, na której widać broń, a w treści wpisu: "do zobaczenia Karolku". Użytkownicy natychmiast nagłośnili sytuację, oznaczają profil policji z apelem, aby zajęto się tą sprawą. Tego rodzaju wpis de facto stanowił groźbę w kierunku prezydenta RP.

Policja reaguje

W sobotę rano stołeczna policja opublikowała komunikat. "Komenda Stołeczna Policji niezwłocznie po pozyskaniu informacji związanych z wpisem na platformie X podjęła czynności w tej sprawie. Pozostają one w toku. W odniesieniu do samego zdjęcia, które wykorzystano w przedmiotowym poście – fotografia była wcześniej publikowana w innym kontekście na innych stronach i w serwisach społecznościowych" – przekazano.

Portal Wirtualna Polska zapytał biuro prasowe Komendy Głównej Policji o sprawę. Komenda Stołeczna Policji poinformowała w komunikacie, że zajmuje się sprawą. "Komenda Stołeczna Policji niezwłocznie po pozyskaniu informacji związanych z wpisem na platformie "X" podjęła czynności w tej sprawie. Pozostają one w toku. W odniesieniu do samego zdjęcia, które wykorzystano w przedmiotowym poście – fotografia była wcześniej publikowana w innym kontekście na innych stronach i w serwisach społecznościowych" – podano.

