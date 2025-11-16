Elita elit

Sklep z artykułami spożywczymi w Warszawie, 1947 rok

KOMUCHOŻERCA Nawet jak na warunki II RP i późniejszej okupacji Polski po 1939 r. była to rodzina naprawdę wyjątkowa.

We wszystkie formy oporu i działania konspiracyjne (wojskowe, cywilne, tajne nauczanie itd.) zaangażowanych było bowiem zaledwie kilka procent Polaków.