To pierwszy elektryczny samochód tej marki produkowany w Europie (powstaje w fabryce w Żylinie na Słowacji).
Ten model to również jeden z finalistów konkursu The Car of the Year (COTY) 2026. Jednocześnie to jeden z nielicznych dostępnych na rynku modeli samochodów elektrycznych z segmentu C, który pozwala beztrosko cieszyć się jazdą bez ciągłego myślenia o topniejącym zasięgu, o włączonej klimatyzacji, ogrzewaniu siedzeń i kierownicy.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
