Ten model to również jeden z finalistów konkursu The Car of the Year (COTY) 2026. Jednocześnie to jeden z nielicznych dostępnych na rynku modeli samochodów elektrycznych z segmentu C, który pozwala beztrosko cieszyć się jazdą bez ciągłego myślenia o topniejącym zasięgu, o włączonej klimatyzacji, ogrzewaniu siedzeń i kierownicy.