"Osobista prośba Kwaśniewskiego". Czarzasty ją spełni?

Według nieoficjalnych doniesień, gdy Włodzimierz Czarzasty zostanie marszałkiem Sejmu, powoła na stanowisko szefa Kancelarii Sejmu Marka Siwca. 18 listopada odbędzie się w Sejmie głosowanie nad powołaniem na to stanowisko Włodzimierza Czarzastego, obecnego wicemarszałka, współprzewodniczącego Nowej Lewicy.

Jak donosi Onet, wciąż nie ma pełnej pewności, że lewicowy polityk uzyska potrzebną liczbę głosów. Cały czas prowadzone są rozmowy. "Gdyby Czarzastemu się udało, pozostaje pytanie, kto przejmie kierownictwo Kancelarii Sejmu. W ostatnich dniach sejmowe kuluary zelektryzowała plotka, że jednym z kandydatów na szefa tego urzędu może być Marek Siwiec, bliski współpracownik Aleksandra Kwaśniewskiego w czasach jego prezydentury, a później m.in. europoseł" – podaje portal.

"Osobista prośba Kwaśniewskiego"

– Gdyby tak było, to oznaczałoby, iż była to osobista prośba Aleksandra Kwaśniewskiego. Byłbym natomiast zdziwiony, gdyby Czarzasty już teraz dzielił skórę na niedźwiedziu. Inna sprawa, że ma w swoim otoczeniu dużo młodszych ludzi, którzy z powodzeniem mogliby pełnić tę funkcję – mówi polityk Nowej Lewicy.

Pojawiają się też inne nazwiska do funkcji szefa KS. "Rozmówcy najczęściej wymieniają dwa nazwiska, które mogą się liczyć w tej układance. Chodzi o 40-letniego Bartosza Machalicę, współzałożyciela lewicowego think tanku Centrum im. Ignacego Daszyńskiego, członka kolegium IPN, a także Magdę Zdyrę (38 lat), obecną wiceszefową Kancelarii Senatu, która po 2019 r. była doradczynią w gabinecie wicemarszałkowskim Włodzimierza Czarzastego" – czytamy.

"Niezależnie od ostatecznych rozstrzygnięć, formalne kierownictwo Kancelarii Sejmu w trakcie najbliższego posiedzenia Sejmu będą pełnić ludzie Szymona Hołowni – takie ustalenia miały zapaść w trakcie rozmów lidera Polski 2050 z Czarzastym" – wskazuje Onet.

