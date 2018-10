Kaczyński o "taśmach Morawieckiego": Nie widzę niczego, co kompromituje premiera

Jarosław Kaczyński odniósł się w rozmowie z Dorotą Gawryluk do dzisiejszego wniosku prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro do TK. Prezes PiS podkreślił, że Polexit to temat, który jest przywoływany z powodów propagandowych. – Nie szkodzi to PiS, tylko Polsce. Byliśmy proeuropejscy i jesteśmy dalej, nie zmieniliśmy tutaj zdania. Porozumienie Centrum jako pierwsze zgłosiło postulat, aby wejść do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, a ja byłem pierwszym politykiem, który powiedział o europejskiej armii. PO zabiegała o stanowiska dla swoich polityków, a my zabiegamy o interesy dla Polski – dodał.

– Wystarczy odwołać się do niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego, który rozstrzygał takie sprawy i to w kierunku, który sugeruje Zbigniew Ziobro. To nie ma nic wspólnego z kierunkiem antyeuropejskim. Pewne sprawy muszą być wyjaśnione, na ile obowiązuje polska konstytucja. Szczegóły prawne nie mają nic wspólnego z Polexitem. Nie mam żalu do Zbigniewa Ziobry. Doskonale wiem, że trzeba zabiegać o własne interesy i to robimy – wyjaśnił prezes PiS.

Kaczyński nawiązał też do ostatnich nagrań z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego. Prezes PiS wyraźnie zaznaczył, że jest pewny, "iż Mateusz Morawiecki nie zrobił niczego złego". – Morawiecki współpracował z nami od lat, bardzo nam pomagał. Dokonał rzeczy wielkich i to nie jako premier, bo zaczął jako minister finansów (...) To takie pogawędki, które nie mają żadnego znaczenia. Co ma mówić opozycja, która nie ma swojego programu i powtarza ciągle "PiS, PiS, PiS"? Nie zmieniło to mojego podejścia do Mateusza Morawieckiego. Nie znalazłem tam niczego, co mogłoby go skompromitować jako człowieka – stwierdził.