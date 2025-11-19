Polska poderwała myśliwce. "Stan najwyższej gotowości"

Komunikat o działaniach lotnictwa na polskim niebie pojawił się w środę rano na oficjalnym profilu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych na platformie X.

Poderwano polskie i sojusznicze myśliwce

"Uwaga. W związku z atakiem Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, w naszej przestrzeni powietrznej operuje polskie i sojusznicze lotnictwo" – czytamy.

Jak przekazano, zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. "Poderwane zostały dyżurne pary myśliwskie i samolot wczesnego ostrzegania, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości" – dodano.

"Gotowość do natychmiastowej reakcji"

Wojsko podkreśliło, że działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów.

Jednocześnie zapewniono, że Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji.

