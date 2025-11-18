Wielkie dozbrojenie Polski. Nowe ustalenia

O sprawie poinformowała w rozmowie z radiem RMF FM FM Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pełnomocnik rządu ds. SAFE.

– Trwają w rządzie ostatnie ustalenia dotyczące kształtu planu i bieżące konsultacje z KE co do kwalifikowalności projektów – zaznaczyła Sobkowiak-Czarnecka.

Oznacza to, że Polska z zastrzykiem gotówki w wysokości 43,7 mld euro będzie największym beneficjentem programu, którego łączną wartość szacuje się na 150 mld euro.

Ostateczny termin składani wniosków wyznaczono 30 listopada.

Projekty z klauzulą tajności

Jak podaje RMF FM, Polska ma przygotowanych ponad 100 projektów o wartości około 60 mld euro, czyli więcej, niż na przyznaną kwotę. Chodzi o zabezpieczenie środków na wypadek nieuwzględnienia któregoś z projektów przez Brukselę.

"Są one objęte klauzulą tajności, więc można tylko przypomnieć zapowiedzi, że znajdą się w nich np. Tarcza Wschód (około 10 mld euro) czy projekty z tzw. mobilności wojskowej (np. wzmacnianie mostów)" – czytamy na rmf24.pl. Wsparcie mogą uzyskać projekty związane z przeciwlotniczym zestawem rakietowym Piorun, samobieżną armatohaubicą Krab i bojowym wozem piechoty Borsuk.

Komisja Europejska chce dokonać zatwierdzenia projektów 19 państw uczestniczących w SAFE w grudniu, tak by Rada UE mogła otrzymać propozycje do zatwierdzenia w styczniu. Po zakończeniu procesu akceptacji, na początku marca można spodziewać się 15 proc. zaliczki. Oznacza to, że do Warszawy wpłynie około 6,5 mld euro.

Jak ustaliło wcześniej radio RMF FM, w środę (19 listopada) Komisja Europejska ma zaprezentować dokument dotyczący mobilności wojskowej UE. Zgodnie z zapowiedziami, przedstawione mają zostać komunikat i propozycje legislacyjne zmierzające do likwidacji obecnych ograniczeń.

