Atak Rosji? Tyle dni potrzebuje Europa

Największym problemem Europy okazuje się decyzyjność i logistyka wojskowa – zwraca uwagę brytyjski dziennik "Financial Times". Publicyści wskazują, że równie ważna, co zakup uzbrojenia czy formowanie dużych armii, jest możliwość szybkiego przetransferowania mundurowych, sprzętu wojskowego i amunicji. Urzędnicy z Brukseli chcą, aby taka operacja zajęła od 3 do 5 dni zamiast szacowanych obecnie 45 dni.

Jak ustaliło wcześniej radio RMF FM, w środę (19 listopada) Komisja Europejska ma zaprezentować dokument dotyczący mobilności wojskowej UE. Zgodnie z zapowiedziami, przedstawione mają zostać komunikat i propozycje legislacyjne zmierzające do likwidacji obecnych ograniczeń. Publikacja "Financial Timesa" potwierdza te ustalenia.

Brytyjski dziennik wskazuje, że największymi problemami, z jakimi mierzą się decydenci w Brukseli, to rozpadające się mosty, kiepskie drogi czy zbyt wąski rozstaw szyn kolejowych. "Financial Times" podkreśla, iż w przypadku infrastruktury kolejowej problemem mogą być np. zbyt małe wiadukty i tunele dla pociągów towarowych przewożących sprzęt wojskowy czy też nachylenie torów kolejowych. – Jeśli jest ciężki ładunek, może on po prostu spaść – powiedział brytyjskiej gazecie jeden z unijnych urzędników.

Niepokojące doniesienia. Rosjanie tworzą rezerwę strategiczną

Amerykański ośrodek analityczny Instytut Studiów nad Wojną ocenia, że doniesienia wskazujące na budowanie przez Rosję rezerwy strategicznej, opartej na rekrutach mogą być dowodem na to, że Kreml nie jest zainteresowany zakończeniem wojny w Ukrainie. Moskwa może bowiem szykować się do konfliktu z NATO.

ISW wskazuje, że od początku 2025 r. do 15 września rosyjski resort obrony podpisał kontrakty z około 292 tys. rekrutów. Oznacza to pozyskanie około 31,6 tys. osób miesięcznie.

Informator think-tanku wskazuje, że część nowych żołnierzy dołącza do rezerwy strategicznej, którą Moskwa formuje od początku lipca. Nie podano jednak, ile osób tam trafia, a ile bierze udział w działaniach zbrojnych na Ukrainie. "Rosyjskie dowództwo wojskowe mogło uznać, że Rosja będzie mogła sobie pozwolić na utworzenie rezerw strategicznych, gdy latem 2025 r. jej straty zaczną się zmniejszać" — podkreślają eksperci.

Czytaj też:

BBC: Ukraińscy żołnierze krytykują szkolenia w Polsce. "Programy nie nadążają"Czytaj też:

"Nie jesteśmy systemowo gotowi". Zatrważająca reakcja GIS na akty sabotażu