Ponad 400 żołnierzy WOT w akcji. "Tak długo, jak będzie to potrzebne"

Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz wydał nowy komunikat. Poinformował, że ponad 400 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej wspólnie ze Strażą Ochrony Kolei patroluje 80 kluczowych odcinków infrastruktury kolejowej.

"WOT monitoruje tory, nasypy, przepusty oraz węzły kolejowe. Żołnierze wykorzystują wszelki niezbędny sprzęt, w tym drony, a do dyspozycji są także śmigłowce. Wspólne działania z SOK będą prowadzone tak długo, jak będzie to potrzebne. Jeśli zajdzie taka konieczność siły zostaną zwiększone" – przekazał szef MON.

Akty dywersji na kolei

Na trasie Warszawa-Lublin doszło do dwóch aktów dywersji. W miejscowości Mika (pow. garwoliński, woj. mazowieckie) eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy. Natomiast niedaleko stacji kolejowej Gołąb (pow. puławski, woj. lubelskie) pociąg z 475 pasażerami musiał nagle hamować z powodu uszkodzonej linii kolejowej.

Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie aktów dywersji o charakterze terrorystycznym, skierowanych przeciwko infrastrukturze kolejowej i popełnionych na rzecz obcego wywiadu. Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek powołał specjalny zespół śledczy do zbadania aktów dywersji na liniach kolejowych. W skład tego zespołu wejdą prokuratorzy z mazowieckiego wydziału zamiejscowego Prokuratury Krajowej oraz funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Centralnego Biura Śledczego Policji.

Premier Donald Tusk poinformował we wtorek w Sejmie, że polskie służby i prokuratura ustaliły osoby odpowiedzialne za akty dywersji, do których doszło w ostatnich dniach na Mazowszu i Lubelszczyźnie. Jeden ze sprawców to obywatel Ukrainy, skazany w maju przez sąd we Lwowie za akty dywersji. Drugi to mieszkaniec Donbasu, pracownik miejscowej prokuratury, który uciekł na Białoruś. Obaj jesienią tego roku przedostali się z Białorusi do Polski, a tuż po dokonaniu aktów dywersji wyjechali przez Terespol.

Czytaj też:

Kolejny akt sabotażu? Wykolejenie ukraińskiego pociągu w PolsceCzytaj też:

Rząd wprowadzi 3. stopień alarmowy CHARLIE-CRP