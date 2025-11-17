Niepokojące słowa Tuska. To był cel aktu dywersji?
Niepokojące słowa Tuska. To był cel aktu dywersji?

Dodano: 
Działania służb przy zniszczonym fragmencie torowiska na trasie Dęblin-Warszawa przy stacji kolejowej w okolicy miejscowości Mika
Działania służb przy zniszczonym fragmencie torowiska na trasie Dęblin-Warszawa przy stacji kolejowej w okolicy miejscowości Mika Źródło: PAP / Przemysław Piątkowski; X@donaldtusk
Eksplozja, do której doszło niedaleko Garwolina miała najprawdopodobniej na celu wysadzenie pociągu na trasie Warszawa - Dęblin – poinformował w poniedziałek premier Donald Tusk.

W poniedziałek rano premier Donald Tusk poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych, że niestety potwierdziły się najgorsze przypuszczenia. "Na trasie Warszawa-Lublin (wieś Mika) doszło do aktu dywersji. Eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy. Na miejscu pracują służby i prokuratura. Na tej samej trasie, bliżej Lublina, również stwierdzono uszkodzenie" – napisał na platformie X szef rządu.

Akt dywersji na kolei. Tusk: Eksplozja miała najprawdopodobniej na celu wysadzenie pociągu

Niedługo później Tusk opublikował nagranie z miejsc zdarzenia. – Jesteśmy w miejscu eksplozji niedaleko Garwolina, niedaleko stacji Mika, eksplozji która miała najprawdopodobniej na celu wysadzenie pociągu na trasie Warszawa-Dęblin – powiedział premier, podkreślając że mamy do czynienia z aktem dywersji. – Na szczęście nie doszło do tragedii, ale sprawa jest bardzo poważna – ocenił.

Z informacji przekazanych przez szefa rządu wynika, że szczegóły sprawy wyjaśniają pracujące na miejscu służby: policja i CBŚP oraz eksperci i przedstawiciele prokuratury.

– Niestety, jak wiemy już w tej chwili, do podobnego zdarzenia mogło dojść również na południowy-wschód od tego miejsca, na tej samej trasie kolejowej, gdzie również mieliśmy do czynienia z próbą destabilizacji i zniszczeniami infrastruktury kolejowej, która także mogła doprowadzić do katastrofy kolejowej – dodał premier Tusk.

"Dopadniemy sprawców"

W jednym z wpisów zamieszczonym na platformie X szef rządu określił wysadzenie toru kolejowego jako bezprecedensowy akt dywersji wymierzony w bezpieczeństwo państwa polskiego i jego obywateli. "Trwa śledztwo. Tak jak w poprzednich tego typu przypadkach, dopadniemy sprawców, niezależnie od tego, kto jest ich mocodawców" – zapowiedział.

Opracowała: Anna Skalska
Źródło: DoRzeczy.pl / X
