Polska reaguje na dywersję. Prezydent zdecydował

Operacja "Horyzont" ma stanowić odpowiedź polskich władz na akty dywersji. Celem jest ochrona infrastruktury krytycznej oraz współdziałanie wszystkich służb państwowych w celu przeciwdziałania aktom dywersji. Do operacji dedykowanych będzie do 10 tysięcy żołnierzy. Oficjalne działania rozpoczną się w piątek 21 listopada.

Wspólna akcja będzie koordynowana przez resorty spraw wewnętrznych i administracji oraz obrony narodowej. Operacją zarządzać będzie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DORSZ), decydując o tym, gdzie i jakie siły rozmieścić.

Operacja "Horyzont". Jest podpis prezydenta

"Prezydent RP Karol Nawrocki podpisał Postanowienie o użyciu oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do pomocy oddziałom i pododdziałom Policji w ramach operacji »Horyzont«" – przekazał w czwartek wieczorem za pośrednictwem platformy X Rafał Leśkiewicz, rzecznik prasowy głowy państwa.

twitter

Decyzja ta jest reakcją na wydarzenia z minionego weekendu (15-16 listopada). Na trasie Warszawa-Lublin doszło do dwóch aktów dywersji. W miejscowości Mika (pow. garwoliński, woj. mazowieckie) eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy. Natomiast niedaleko stacji kolejowej Gołąb (pow. puławski, woj. lubelskie) pociąg z 475 pasażerami musiał nagle hamować z powodu uszkodzonej linii kolejowej.

Premier Donald Tusk poinformował we wtorek w Sejmie, że polskie służby i prokuratura ustaliły osoby odpowiedzialne za akty dywersji, do których doszło w ostatnich dniach na Mazowszu i Lubelszczyźnie. Jeden ze sprawców to obywatel Ukrainy, skazany w maju przez sąd we Lwowie za akty dywersji. Drugi to mieszkaniec Donbasu, pracownik miejscowej prokuratury, który uciekł na Białoruś. Obaj jesienią tego roku przedostali się z Białorusi do Polski, a tuż po dokonaniu aktów dywersji wyjechali przez Terespol.

Czytaj też:

"Powinni zostać natychmiast zdymisjonowani". Błaszczak wskazał dwa nazwiska