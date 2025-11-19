"Powinni zostać natychmiast zdymisjonowani". Błaszczak wskazał dwa nazwiska

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przedstawił szczegóły operacji "Horyzont". Jak wyjaśnił, jej celem jest ochrona infrastruktury krytycznej i współdziałanie wszystkich służb państwowych w celu przeciwdziałania aktom dywersji.

Do operacji dedykowanych będzie do 10 tysięcy żołnierzy i policjantów. Oficjalne działania rozpoczną się 21 listopada. Akcja będzie dowodzona przez dowódcę operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych generała Macieja Klisza.

Błaszczak uderza w Tuska i żąda dymisji dwóch ministrów

"Kiedy zawodzą politycy, na pomoc musi ruszyć Wojsko Polskie. Generał Kukuła zapowiedział operację »Horyzont«, która ma pomóc w walce z zagrożeniami hybrydowymi. Marcin Kierwiński i Tomasz Siemoniak powinni zostać natychmiast zdymisjonowani przez Tuska. Pomimo licznych sygnałów o tym, że może dojść do aktu sabotażu na linie kolejowe, całkowicie zlekceważyli zagrożenie i narazili Polaków na niebezpieczeństwo. To kompletni dyletanci i nieudacznicy, którzy kompromitują się każdym kolejnym wypowiedzianym zdaniem" – skomentował przewodniczący klubu parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak na swoim profilu na platformie X.

"Wsparcie Wojska Polskiego nie byłoby potrzebne, gdyby politycy koalicji 13 grudnia potrafili efektywnie korzystać z potencjału służb specjalnych i służb dbających o bezpieczeństwo publiczne. Problem polega na tym, że kierunek działań służb nadają politycy, a dla Donalda Tuska sens mają tylko działania wymierzone w opozycję. Bezpieczeństwo Polaków nie ma dla niego kompletnie żadnego znaczenia" – stwierdził były minister obrony narodowej.

twitter

– To, co wydarzyło się na linii kolejowej z Lublina do Warszawy, brak stosownej reakcji ze strony służb państwowych, to jest koronny dowód tego, że Polską rządzą ludzie nieodpowiedzialni, że państwo polskie pod rządami Donalda Tuska rozsypało się – grzmiał w środę w Sejmie Błaszczak.

Czytaj też:

Rusza operacja "Horyzont". Kosiniak-Kamysz przedstawił szczegóły