"Koronny dowód". Błaszczak: Państwo pod rządami Tuska się rozsypało
Udostępnij6 Skomentuj
Opinie

"Koronny dowód". Błaszczak: Państwo pod rządami Tuska się rozsypało

Dodano: 
Mariusz Błaszczak
Mariusz Błaszczak Źródło: PAP / Paweł Supernak
To jest koronny dowód tego, że Polską rządzą ludzie nieodpowiedzialni, że państwo polskie pod rządami Donalda Tuska rozsypało się – podkreślił Mariusz Błaszczak z PiS, odnosząc się do wydarzeń na kolei.

Nie cichną echa ubiegłotygodniowych wydarzeń na kolei. Przypomnijmy, że na trasie kolejowej Warszawa – Dorohusk w miejscowości Mika w powiecie garwolińskim doszło do wysadzenia torów. Pierwsze informacje o słyszanym huku policja otrzymała w sobotę ok. godz. 22. Patrol, który udał się na miejsce wezwania nie zauważył żadnego uszczerbku w infrastrukturze. Jak informował szef MSWiA Marcin Kierwiński, mundurowi nie podjęli żadnych działań z uwagi na późną porę. Czynności podjęto dopiero rano. Do sprawy odniósł się podczas konferencji w Sejmie były szef MON Mariusz Błaszczak.

Akty dywersji na kolei. Błaszczak: Polską rządzą ludzie nieodpowiedzialni

To, co wydarzyło się na linii kolejowej z Lublina do Warszawy, brak stosownej reakcji ze strony służb państwowych, to jest koronny dowód tego, że Polską rządzą ludzie nieodpowiedzialni, że państwo polskie pod rządami Donalda Tuska rozsypało się ocenił.

Według polityka Prawa i Sprawiedliwości, stało się tak dlatego, że służby, które zostały powołane do tego, żeby strzec bezpieczeństwa naszego kraju, zajmują się opozycją.

Że służby zostały wprzęgnięte w działalność partyjną Donalda Tuska i jego koalicji, że są wykorzystywane do tego, żeby z opozycją walczyć, co powoduje, że nie zajmują się sprawami najważniejszymi, a więc zapewnieniem bezpieczeństwa podkreślał Błaszczak.

"Sikorski przyznał, że instytucje państwowe nie funkcjonują"

W swojej wypowiedzi były szef MON nawiązał do dzisiejszego wystąpienia w Sejmie ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Spodziewaliśmy, że Radosław Sikorski będzie watahę dorzynał, no i nie pomyliliśmy się. Atak na Prezydenta Rzeczypospolitej, atak na opozycję mówił.

Według Błaszczaka, nic ważnego Sikorski nie powiedział. Może oprócz tego, że przyznał się do tego, że instytucje państwowe nie funkcjonują, bo powiedział, że tylko cud spowodował, że nie doszło do tragedii dodał.

Czytaj też:
"Trwają zatrzymania". Przełom ws. sabotażu na kolei

Czytaj też:
"Podjąłem decyzję". Pilny ruch Sikorskiego ws. Rosji

Czytaj też:
"Nadal są na terenie Polski". Nowe ustalenia ws. sabotażu na kolei

Dołącz do akcjonariuszy Do Rzeczy S.A.
Roczna subskrypcja gratis.
Szczegóły: platforma.dminc.pl

Opracowała: Anna Skalska
Źródło: DoRzeczy.pl / 300polityka.pl
Czytaj także