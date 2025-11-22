Ziobro: Bogacz z obozu Tuska wrzuca fejka, a potem po cichu podmienia wpis

"Bogacz z obozu Tuska ordynarnie kłamie, że mam na koncie «gigantyczny majątek». Wrzuca fejka do sieci, a potem po cichu podmienia wpis. Wie od początku, że prokuratura zrobiła tylko formalne zabezpieczenie «do wskazanej kwoty», a na moim koncie leży drobna suma" – napisał były minister sprawiedliwości, odnosząc się do wpisu posła Koalicji Obywatelskiej Artura Łąckiego jakoby Ziobro miał na koncie 160 milionów złotych.

"Wszystkie złodziejstwa ekipy Tuska rozliczymy"

W dalszej części polityk skrytykował metody działania parlamentarzystów koalicji rządzącej. "Za to faktem – twardym jak beton – jest ponad milion złotych, które żona tego multimilionera z PO «dostała» od rządu Tuska na cele całkowicie prywatne. To jest właśnie ich metoda: bezwstydne drenowanie kieszeni Polaków dla swoich. I jedno jest pewne: wszystkie złodziejstwa ekipy Tuska rozliczymy" – powtórzył wcześniejszą zapowiedź Ziobro.

Prokuratura zabezpieczyła majątek Ziobry

W czwartek prokurator prowadzący śledztwo dotyczące rzekomych nadużyć wokół Funduszu Sprawiedliwości zarządził zabezpieczenie majątkowe wobec posła PiS Zbigniewa Ziobry. "Zabezpieczenie majątkowe ma zapewnić wykonalność przyszłych orzeczeń sądowych o charakterze majątkowym, takich jak grzywna, obowiązek naprawienia szkody, przepadek, zwrot korzyści, poprzez uniemożliwienie podejrzanemu wyzbycia się, obciążenia lub ukrycia majątku" – wyjaśnił rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak, cytowany przez PAP.

Zabezpieczenie majątkowe obejmuje obciążenie hipoteką przymusową należących do polityka nieruchomości oraz zajęcie środków na jego rachunku bankowym.

