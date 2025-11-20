Nowy ruch prokuratury w sprawie Ziobry. Zabezpieczono majątek posła PiS

"Zabezpieczenie majątkowe ma zapewnić wykonalność przyszłych orzeczeń sądowych o charakterze majątkowym, takich jak grzywna, obowiązek naprawienia szkody, przepadek, zwrot korzyści, poprzez uniemożliwienie podejrzanemu wyzbycia się, obciążenia lub ukrycia majątku" – wyjaśnił rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak, cytowany przez PAP. Zabezpieczenie majątkowe obejmuje obciążenie hipoteką przymusową należących do posła PiS Zbigniewa Ziobry nieruchomości oraz zajęcie środków na jego rachunku bankowym.

Zgodnie z art. 291 par. 1 Kodeksu postępowania karnego, w razie zarzucenia podejrzanemu popełnienia przestępstwa, za które można orzec grzywnę lub środek kompensacyjny (np. obowiązek naprawienia szkody), prokurator może z urzędu zabezpieczyć wykonanie tego orzeczenia na mieniu podejrzanego, jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że bez takiego zabezpieczenia jego wykonanie będzie niemożliwe lub znacznie utrudnione.

Sprawa Ziobry. Chodzi o Fundusz Sprawiedliwości

7 listopada Sejm wyraził zgodę na uchylenie immunitetu oraz zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry. Prokuratura chce postawić byłemu ministrowi sprawiedliwości 26 zarzutów, m.in. kierowania "zorganizowaną grupą przestępczą przez okres pięciu lat, jak również ustawiania i ręcznego sterowania konkursami na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości i przywłaszczania pieniędzy uzyskiwanych w tej drodze".

Ziobro obecnie przebywa w Budapeszcie. Już 6 listopada w rozmowie z Telewizją Republika poseł i wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości oświadczył, że nie zamierza złożyć wniosku o azyl polityczny na Węgrzech. Polityk PiS uważa, że zarzuty mają charakter polityczny, a wniosek o areszt to "czysta zemsta Tuska za śledztwa ujawniające gigantyczne złodziejstwo w jego otoczeniu".

We wtorek wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski poinformował, że unieważnił paszport dyplomatyczny byłego szefa resortu sprawiedliwości.

