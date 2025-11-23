Nasza Nadzieja

Benedykt XVI pisał, że władza Boga jest naszą na dzieją, bo Bóg nie pozwoli, by zło miało ostatnie słowo. Jan Paweł II wzywał, by państwa otworzyły drzwi zbawczej władzy Chrystusa. Te deklaracje były wyznaniami wiary w suwerenność Boga, zobowiązującą do wierności i odpowiedzialności każdy ludzki autorytet. Osłabienie naszego zmysłu wiary sprawiło, że słowa te odbierano jako ceremonialną i staroświecką retorykę, a nie jako najzupełniej aktualne i zobowiązujące apele.