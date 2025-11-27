Co z głośnym wyrokiem TSUE? RPO nie ma wątpliwości

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł we wtorek, że państwo członkowskie ma obowiązek uznawać tzw. małżeństwo jednopłciowe za legalne, jeśli zostało ono zawarte w kraju, gdzie przepisy przewidują taką możliwość.

TSUE wyda ł wyrok ws . Polski i tzw. małżeństw jednopłciowych

Sprawa (C-713/23) dotyczy dwóch obywateli polskich (jeden z nich posiada również obywatelstwo niemieckie) którzy zawarli związek cywilny w Berlinie w 2018 r. Następnie wnieśli o transkrypcję ich niemieckiego aktu małżeństwa do polskiego rejestru stanu cywilnego.

Wniosek został rozpatrzony odmownie na podstawie tego, że prawo polskie nie przewiduje małżeństwa osób tej samej płci. W związku z tym, transkrypcja rozpatrywanego aktu małżeństwa naruszałaby podstawowe zasady polskiego porządku prawnego.

RPO o wyroku TSUEL: Trzeba wykonać

Co Polska powinna zrobić po wtorkowym wyroku? O sprawę tę pytany był w czwartek na antenie Polsat News Rzecznik Praw Obywatelskich.

–Jeżeli mnie ktoś pyta, co zrobić z wyrokami TSUE, to odpowiedź jest jedna: Trzeba wykonać – oświadczył prof. Marcin Wiącek. RPO wyjaśnił, że Polska jako członek Unii Europejskiej związała się jurysdykcją jej trybunałami. – Jeżeli od nich płyną sygnały, że jest problem z prawami człowieka, to należy taki wyrok wykonać – wskazał.

Wiącek zastrzegł, iż wyrok TSUE nie oznacza obowiązku wprowadzenia w Polsce tego rodzaju małżeństw. Chodzi o prawne uregulowanie wskazanej w nim kwestii. Co zatem konkretnie należy zrobić?

– Powinno dojść do zmiany rozporządzenia określającego wzory aktów stanu cywilnego i aktu małżeństwa. Wynika jednoznacznie, że w Polsce powinno sporządzić się transkrypcję aktu małżeństwa zawartego w innym kraju UE. Polega to na stworzeniu aktu polskiego na podstawie aktu z obcego kraju – tłumaczył. Rzecznik zwrócił przy tym uwagę, że obecnie dochodzi do sytuacji, w których dzieciom z takich związków odmawia się transkrypcji aktu urodzenia, gdyż wedle obowiązującego w Polsce prawa nie można wpisać w takim dokumencie rodziców tej samej płci.

"UE nam tego nie narzuci". Minister o wyroku TSUE

"Małżeństwa" jednopłciowe. Tusk: Będziemy respektować wyrok TSUE. Taka jest Europa

Żurek: Będziemy musieli wdrożyć wyrok TSUE. To pierwszy krok