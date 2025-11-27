Co z głośnym wyrokiem TSUE? RPO nie ma wątpliwości
Co z głośnym wyrokiem TSUE? RPO nie ma wątpliwości

Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Marcin Wiącek
Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Marcin Wiącek Źródło: PAP / Paweł Supernak
Należy taki wyrok wykonać – uważa Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek. Słowa te odnoszą się do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na temat tzw. małżeństw osób tej samej płci.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł we wtorek, że państwo członkowskie ma obowiązek uznawać tzw. małżeństwo jednopłciowe za legalne, jeśli zostało ono zawarte w kraju, gdzie przepisy przewidują taką możliwość.

TSUE wydał wyrok ws. Polski i tzw. małżeństw jednopłciowych

Sprawa (C-713/23) dotyczy dwóch obywateli polskich (jeden z nich posiada również obywatelstwo niemieckie) którzy zawarli związek cywilny w Berlinie w 2018 r. Następnie wnieśli o transkrypcję ich niemieckiego aktu małżeństwa do polskiego rejestru stanu cywilnego.

Wniosek został rozpatrzony odmownie na podstawie tego, że prawo polskie nie przewiduje małżeństwa osób tej samej płci. W związku z tym, transkrypcja rozpatrywanego aktu małżeństwa naruszałaby podstawowe zasady polskiego porządku prawnego.

RPO o wyroku TSUEL: Trzeba wykonać

Co Polska powinna zrobić po wtorkowym wyroku? O sprawę tę pytany był w czwartek na antenie Polsat News Rzecznik Praw Obywatelskich.

Jeżeli mnie ktoś pyta, co zrobić z wyrokami TSUE, to odpowiedź jest jedna: Trzeba wykonać oświadczył prof. Marcin Wiącek. RPO wyjaśnił, że Polska jako członek Unii Europejskiej związała się jurysdykcją jej trybunałami. Jeżeli od nich płyną sygnały, że jest problem z prawami człowieka, to należy taki wyrok wykonać wskazał.

Wiącek zastrzegł, iż wyrok TSUE nie oznacza obowiązku wprowadzenia w Polsce tego rodzaju małżeństw. Chodzi o prawne uregulowanie wskazanej w nim kwestii. Co zatem konkretnie należy zrobić?

Powinno dojść do zmiany rozporządzenia określającego wzory aktów stanu cywilnego i aktu małżeństwa. Wynika jednoznacznie, że w Polsce powinno sporządzić się transkrypcję aktu małżeństwa zawartego w innym kraju UE. Polega to na stworzeniu aktu polskiego na podstawie aktu z obcego kraju tłumaczył. Rzecznik zwrócił przy tym uwagę, że obecnie dochodzi do sytuacji, w których dzieciom z takich związków odmawia się transkrypcji aktu urodzenia, gdyż wedle obowiązującego w Polsce prawa nie można wpisać w takim dokumencie rodziców tej samej płci.

Opracowała: Anna Skalska
Źródło: polsatnews.pl
