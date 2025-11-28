Wspólna lista Razem i Lewicy? Zandberg odpowiada

Sejm wybrał w ubiegłym tygodniu współprzewodniczącego Nowej Lewicy bezwzględną większością głosów. W głosowaniu udział wzięło 447 posłów. "Za" było 236, "przeciw" 209, od głosu wstrzymało się dwóch. Włodzimierz Czarzasty był jedynym kandydatem. Po ogłoszeniu wyników przez wicemarszałka Piotra Zgorzelskiego, posłowie PiS zaczęli skandować "precz z komuną".

– Będę stosował marszałkowskie weto wobec szkodliwych projektów legislacyjnych, służących populizmowi i rozregulowaniu zasad funkcjonowania państwa – podkreślił Włodzimierz Czarzasty w swoim pierwszym orędziu, wygłoszonym w roli marszałka Sejmu.

– Będę zawsze zwracał uwagę na to, czy projekty ustaw mają realne źródła finansowania, czy służą tylko grze politycznej i skłóceniu obywateli – dodał.

Zandberg: Jeszcze takiej hybrydy polska polityka nie widziała

O słowa nowego marszałka Sejmu na temat stosowania weta został zapytany w piątek współprzewodniczący Partii Razem Adrian Zandberg.

– Będę oceniać po praktycznych działaniach – powiedział parlamentarzysta na antenie Radia Plus.

Jak zaznaczył Zandberg, bardzo chętnie dowie się, "kiedy na sali plenarnej będzie procedowana ustawa o bezpłatnym ciepłym posiłku w szkole, ustawa partii Razem" – Jeżeli marszałek Czarzasty chce ze swojego lapsusu słownego we wdzięczny sposób wybrnąć, to ma najprostsze z możliwych rozwiązań, po prostu porozmawiajmy o tym jak najszybciej na sali plenarnej – powiedział współprzewodniczący Partii Razem.

Adrian Zandberg został również zapytany o szanse na wspólny start Partii Razem i Nowej Lewicy.

– Jeszcze takiej hybrydy jak lista opozycyjno-koalicyjna, w której jednocześnie startowałyby partie, które uważają, że rząd działa świetnie i że rząd zawiódł wyborców, chyba polska polityka nie widziała – zauważył polityk.

