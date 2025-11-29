Finał sądowej batalii Dulkiewicz. Poszło o wódkę z Biedronki

Aleksandra Dulkiewicz pozwała sieć Biedronka i firmę ochroniarską za naruszenie dóbr osobistych poprzez ujawnienie nagrania z monitoringu.

Kupowała wódkę w Biedronce. Nagranie z Dulkiewicz wyciekło do sieci

Chodzi o sytuację z roku 2019 i nagranie, na którym widać prezydent Gdańska robiącą zakupy w Biedronce. Uwagę przykuł fakt, iż Dulkiewicz kupowała m.in. mocny alkohol. Podczas zakupów towarzyszyli jej ochroniarze. Wideo upublicznił jako pierwszy lokalny dziennikarz Maciej Naskręt. Włodarz Gdańska wytoczyła mu proces, jednak prokuratura już w 2020 roku umorzyła sprawę, a sąd utrzymał umorzenie w mocy. Jak nagranie trafiło w ręce dziennikarza? "Dziennik Bałtycki" opisywał, że miał je udostępnić jednemu z pracowników ochroniarz.

Od Biedronki i firmy ochroniarskiej polityk PO domagała się przeprosin i wpłaty 50 tys. złotych na rzecz Fundacji Wspólnoty Burego Misia. Oprócz tego zażądała po 10 tys. zł na rzecz swoją oraz jednego z jej współpracowników, który znalazł się na filmie. Wyrok w sprawie zapadł w piątek 28 listopada.

Dulkiewicz kontra Biedronka i firma ochroniarska. Zapadł wyrok

Sąd Okręgowy w Gdańsku oddalił powództwo przeciw właścicielowi Biedronki. – Sąd uznał, iż pozwany Jeronimo Martins Polska S.A. nie odpowiada za działania swojej pracownicy. Wykorzystała ona tylko wiedzę o pobycie prezydent miasta w sklepie sieci Biedronka oraz znajomość z pracownikiem ochrony. Działała ona jako osoba prywatna, poza zakresem swoich obowiązków służbowych, wobec czego jej pracodawca nie ponosił odpowiedzialności za jej czyny – poinformował rzecznik prasowy do spraw karnych Sądu Okręgowego w Gdańsku, sędzia Mariusz Kaźmierczak.

Sąd uznał jednak winę firmy ochroniarskiej, której pracownik skopiował nagranie i przekazał je innej osobie. Zgodnie z wyrokiem, firma została zobowiązana do przeproszenia Dulkiewicz i jej współpracownika. Przeprosiny mają zostać opublikowane na jednej z pierwszych stron dzienników "Gazeta Wyborcza" i "Rzeczpospolita". Agencja ochrony musi ponadto zapłacić 10 tys. złotych na rzecz Fundacji Wspólnoty Burego Misia oraz po pięć tysięcy złotych dla Dulkiewicz oraz jej współpracownika.

Wyrok w tej sprawie nie jest prawomocny, co oznacza, że przysługuje od niego odwołanie. Sama zainteresowana nie pojawiła się w piątek w sądzie.

