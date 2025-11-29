Dali zarządowi trzy dni. Oto ich żądania

O sporze pomiędzy związkowcami a zarządem Jastrzębskiej Spółki Węglowej informuje RMF FM.

Drastyczne obniżenie barbórek w JSW

Powodem konfliktu jest decyzja Zarządu JSW o zmniejszeniu tegorocznej nagrody barbórkowej oraz ekwiwalentu za 2025 rok do 30 proc. ustalonych świadczeń. Taki krok spółka tłumaczy trudną sytuacją finansową. W pierwszym półroczu JSW odnotowała bowiem ponad 2 mld zł straty netto oraz wyraźny spadek przychodów w porównaniu z ubiegłym rokiem.

"Według wyliczeń spółki, kwota brutto nagrody i ekwiwalentu wypłacona 3 grudnia ma wynieść ok. 100,79 mln zł, a wraz z narzutami pracodawcy koszt to ok. 127,31 mln zł" – czytamy.

Zarząd zapewnił pracowników, że pozostała część świadczeń zostanie wypłacona, jednak dopiero po uzyskaniu środków zapewniających stabilizację bieżącej płynności spółki.

Związkowcy przeciwko decyzji zarządu. Oto ich żądania

Decyzja w tej sprawie spotkała się z mocnym sprzeciwem "Solidarności". Związkowcy wszczęli spór zbiorowy z zarządem. Zarzucają mu jednostronne podjęcie decyzji, bez wymaganych uzgodnień. "Takie działanie jest nie do przyjęcia i stanowi próbę przerzucenia odpowiedzialności za błędy zarządcze na pracowników. Przypominamy, że 'Barbórka' nie jest żadnym 'uznaniowym gestem', lecz elementem wynagrodzenia wypracowywanym przez pracowników przez cały rok" – czytamy w oświadczeniu ZOK NSZZ "Solidarność" JSW S.A.

Związkowcy, którzy dali zarządowi trzy dni na odpowiedź, domagają się: natychmiastowego wycofania się z podjętej decyzji o zmniejszeniu świadczeń, wypłaty ich zgodnie z obowiązującymi zasadami oraz rozpoczęcia rokowań.

Czytaj też:

Duży protest górników i hutników. "Walczymy o śląski przemysł"Czytaj też:

Rozczarowanie emerytów. Rząd zdecydował o ich świadczeniachCzytaj też:

"Przekroczono psychologiczną barierę". To będą drogie święta