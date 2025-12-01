Polacy tracą zaufanie do Trumpa

"Jak przygotowany przez administrację USA 28-punktowy plan pokojowy dla Rosji i Ukrainy wpłynął na Pani/Pana zaufanie do administracji Donalda Trumpa?" – takie pytanie postawiono w sondażu przeprowadzonym przez pracownię SW Research dla rp.pl.

Najwięcej – 36,5 proc. respondentów – odpowiedziało, że ich zaufanie do administracji prezydenta Trumpa zmalało po ujawnieniu planu. 35,7 proc. ankietowanych twierdzi, że ich zaufanie do administracji Trumpa nie zmieniło się po ujawnieniu treści planu pokojowego. 14,6 proc. uczestników badania wskazał, że nie słyszeli o planie pokojowym opracowanym przez administrację Trumpa.

13,2 proc. badanych zadeklarowało, że po ujawnieniu planu ich zaufanie do administracji prezydenta USA wzrosło.

Szczegółowe dane

– Spadek zaufania częściej dotyczy mężczyzn (41 proc.) niż kobiet (32 proc.). Odsetek osób, które darzą administrację Donalda Trumpa mniejszym niż dotychczas zaufaniem wzrasta wraz z wiekiem (23 proc. – osoby do 24 roku życia, 47 proc. – osoby powyżej 50 roku życia). Takie zdanie podziela blisko połowa badanych z wykształceniem zasadniczym zawodowym (48 proc.) i częściej niż co drugi respondent z miast o wielkości od 200 tys. do 499 tys. mieszkańców (52 proc.) – komentuje wyniki badania Przemysław Wesołowski, prezes agencji badawczej SW Research.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 25-26 listopada 2025 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.

