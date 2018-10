Patryk Jaki do Parlamentu UE?

Prawo i Sprawiedliwość zastanawia się nad polityczną przyszłością wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego, który dzięki efektownej kampanii w Warszawie stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych polityków tej partii. Jak dowiedziało się „Do Rzeczy”, na „Nowogrodzkiej” pojawiła się koncepcja by wystawić go w wyborach do Parlamentu Europejskiego.