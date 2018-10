Patryk Jaki: To był błąd naszego sztabu

– Teraz jest taka moda na poszukiwanie błędów, w porządku. Jeżeli miałbym wymienić jedną rzecz, którą bym zmienił podczas tej kampanii, to nie stawiałbym tak bardzo na sprawy lokalne, tylko sprawy ogólnopolskie – mówił polityk podczas konferencji. – Taka jest moja refleksja i pewnie to był błąd naszego sztabu – dodał wiceminister sprawiedliwości.

Patryk Jaki zaznaczył, że zagłosowało na niego ćwierć miliona mieszkańców stolicy, co daje mu silny mandat do patrzenia warszawskiej władzy na ręce. – Mimo że wyborcy wskazali mi miejsce w opozycji, to dali jednocześnie bardzo silny mandat. Ćwierć miliona warszawiaków dała nam mandat do tego, by patrzeć na ręce prezydentowi-elektowi. Będziemy z tego korzystać – zapowiedział polityk, dodając, że już widać, że Rafał Trzaskowski wycofuje się z niektórych swoich obietnic.

Jaki dodał, że mimo iż przegrał wybory, to i tak uzyskał najlepszy wynik ze wszystkich kandydatów prawicowych od 2006 roku.