Senat powiedział "tak". 12 listopada będzie dniem wolnym od pracy?

We wtorek w nocy Sejm przyjął ustawę PiS o Święcie Narodowym 12 listopada, która wprowadza dodatkowy dzień wolny od pracy z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości. W ostatniej chwili wyłączono spod niej szpitale i przychodnie, by pacjenci nie stracili zaplanowanych wizyt i zabiegów. Dziś ustawą zajmował się Senat.

Jeszcze przed głosowaniem senatorowie przyznawali w nieoficjalnych rozmowach, że ustawę procedowano w parlamencie zbyt późno, ale czasu na jej poprawienie już nie ma, bo gdyby wróciła do Sejmu, na biurku prezydenta wylądowałaby 9 listopada.

Ostatecznie jednak, Senat przyjął ustawę z poprawkami, co oznacza, że teraz projekt ponownie trafi do Sejmu (kolejne posiedzenie odbędzie się w dniach 7-9 listopada). Jeśli posłowie dopiero wtedy zajmą się projektem, to na biurko prezydenta trafi on zaledwie kilka dni przed 12 listopada.

W Senacie projekt poparlo 46 senatorów, przeciwko było 20 senatorów, a 2 senatorów wstrzymało się od głosu.

Problem z wolnym dniem 12 listopada dotyczy nie tylko pracowników służby zdrowia, ale również przedsiębiorców. Opozycja przekonuje, że gospodarka straci na tym co najmniej od 4 do 7 mld złotych. Odwołane będą także rozprawy i posiedzenia sądów.

