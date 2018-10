Areszt dla byłego trenera kadry narodowej w kolarstwie górskim

Prokuratura Krajowa poinformował wczoraj, że Andrzej P., były szkoleniowiec kobiecej kadry narodowej kolarstwa MTB, został w poniedziałek zatrzymany przez policję.

Dziś sąd zdecydował, że Andrzej P. pozostanie w areszcie przez trzy miesiące, czyli niemal do końca stycznia

Były trener polskiej kadry MTB usłyszał zarzuty popełnienia czterech przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Kiedy czynności prokuratorskie się zakończą, śledczy podejmą decyzję co do zastosowania wobec P. ewentualnych środków zapobiegawczych, w tym wystąpienia do sądu z wnioskiem o tymczasowy areszt.

W latach 1999 – 2011 Andrzej P. był szkoleniowcem kadry narodowej kolarstwa MTB, a w latach 2013 – 2017 pełnił funkcję dyrektora sportowego w Polskim Związku Kolarskim.