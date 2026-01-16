"Nie istniały żadne przyczyny obiektywne". Mec. Lewandowski podał nowe informacje

Polska Tuska to totalitarny reżim, którego ofiarą może być każdy, kogo wskaże władza – podkreśla były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, odnosząc się do najnowszych ustaleń mediów. Sprawa ma związek z ustaleniami Telewizji Republika dotyczącymi działań wokół ponownego rozpatrzenia wniosku o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania dla Marcina Romanowskiego.

Przypomnijmy, że 12 stycznia Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił wniosek prokuratury i wyłączył sędziego Dariusza Łubowskiego od ponownego rozpoznania wniosku o wydanie ENA wobec Romanowskiego. Następnie, po wyłączeniu sędziego Łubowskiego, doszło do rezygnacji z losowania sędziego. Sprawą miał zająć się sędzia dyżurny, którym, według rozpisanego wcześniej grafiku, miała być sędzia Alina Sobczak-Barańska.

Telewizja Republika ujawniła, że w tym samym dniu, w którym podjęto decyzję o rezygnacji z losowania sędziego, doszło do zmian w grafiku. Jak się okazało, sprawa ENA dla Romanowskiego trafiła tym samym do sędzi Izabeli Ledzion, która wspierała inicjatywy Stowarzyszenia Sędziów Iustitia.

Nowe informacje

W piątek pełnomocnik posła Romanowskiego podał nowe informacje. "Właśnie telefonicznie potwierdziłem, że pani sędzia, która pierwotnie była umieszczona w grafiku dyżurów (zmienionym 13.01.26 r.) pełni dzisiaj służbę, a jej sprawy się odbywają zgodnie z planem" – napisał mecenas w serwisie X.

"Oznacza to, że nie istniały żadne przyczyny obiektywne (np. sytuacje życiowe), które byłyby przesłanką zmiany sędziego w ustalanym znacznie wcześniej grafiku dyżurów, a tym samym że doszło do zmiany sędziego w sprawie wniosku Prokuratury Krajowej ENA za Marcinem Romanowski po wyłączeniu sędziego Dariusza Łubowskiego bez racjonalnych podstaw" – dodał mec. Bartosz Lewandowski.

