Młodzi wykształceni i z wielkich ośrodków
Młodzi wykształceni i z wielkich ośrodków

Znak Strefy Czystego Transportu w Krakowie
Znak Strefy Czystego Transportu w Krakowie Źródło: PAP / Łukasz Gągulski
Kochani, jak może pamiętacie, jesteśmy z Warszawy, ale nie z samej – na co dzień mieszkamy w Krakowie, jakieś raptem 300 km, na upartego dałoby się dojechać Pendolino, czasowo nie jest źle, no ale finansowo trochę się nie opłaca.

No i w tym naszym Krakowie ostatnio się dzieje – kontrowersje na cały ten kraj. Pewnie słyszeliście, iż praktycznie w całym mieście obowiązuje Strefa Czystego Transportu. Znacie nas – my inicjatywy proekologiczne popieramy, więc się cieszymy. Zwłaszcza iż Strefa może ograniczyć napływ do naszego bądź co bądź wielkiego i modnego ośrodka januszów z Podkarpacia ich Polonezami Caro i Fiatami 125p, napędzanymi ropą, olejem po smażeniu kotletów i łzami Ostatniego Pokolenia.

I nagle obudzili się wielcy znawcy motoryzacji, że taki Polonez czy Fiat, czy jakiś stary Trabant to truje niby mniej niż elegancki wyleasingowany dwutonowy i pięciometrowy miejski SUV, którym anety z HR i inni pracownicy krakowskich korporacji odwożą osobodzieci trzy ulice dalej do szkoły (iż w Krakowie ciągle mamy dzieci, niewiele, ale jednak).

