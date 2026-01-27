Żurek podjął kroki ws. Macierewicza. "Kierując się interesem społecznym"

Prokuratura Krajowa poinformowała w komunikacie, że sprawa dotyczy „znieważenia kierownictwa Służby Kontrwywiadu Wojskowego podczas i w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych oraz pomówienia o zachowanie, które mogło poniżyć te osoby w opinii publicznej i narazić na utratę zaufania potrzebnego dla pełnienia stanowisk”.

Co powiedział Macierewicz?

Śledczy twierdzą, że Antoni Macierewicz 11 września 2025 roku podczas posiedzenia Sejmu miał znieważyć funkcjonariuszy publicznych, czyli szefa SKW gen. bryg. Jarosława Stróżyka oraz jego zastępców: płk. Krzysztofa Duszę i płk. Artura Pluto. Do obrażenia miało dojść z powodu zajmowanych przez nich stanowisk.

Antoni Macierewicz nazwał ich wtedy „agentami rosyjskimi”. „Publiczne rozpowszechnianie nieprawdziwych twierdzeń o rzekomej agenturalnej współpracy kierownictwa Służby Kontrwywiadu Wojskowego z rosyjskimi służbami specjalnymi narusza dobre imię oraz autorytet funkcjonariuszy publicznych działających w imieniu i na rzecz Polski” – czytamy w komunikacie Prokuratury Krajowej.

Prokuratura oceniła, że działania Antoniego Macierewicza „przekroczyły granice dopuszczalnej krytyki w debacie publicznej”. Zdaniem śledczych wypowiedź posła PiS mogła wypełniać znamiona zniesławienia. „Pomimo, że czyn ten podlega co do zasady ściganiu z oskarżenia prywatnego, w realiach niniejszej sprawy, prokurator uznał za zasadne objęciem go ściganiem z urzędu, kierując się interesem społecznym” – napisano w komunikacie.

„Przysługujący posłowi Antoniemu Macierewiczowi immunitet parlamentarny powoduje, że możliwość przedstawienia mu zarzutu popełnienia przestępstwa opisanego we wniosku, jak również podjęcia wobec niego innych czynności procesowych, uzależniona jest od uprzedniego wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej za czyn ścigany z oskarżenia publicznego. Możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności karnej osób korzystających z immunitetu parlamentarnego stanowi realizację konstytucyjnej zasady równości wszystkich obywateli wobec prawa, wyrażonej w. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej” – podkreślono.

