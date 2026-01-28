"Od tego jest Tusk". Kulisy decyzji KO ws. spotkania u Nawrockiego

W piątek rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego Rafał Leśkiewicz poinformował, że prezydent Karol Nawrocki zaprosił na czwartek 29 stycznia do Pałacu Prezydenckiego przedstawicieli wszystkich klubów i kół parlamentarnych. Dodał, że spotkania będą dotyczyły "bieżącej współpracy prezydenta z parlamentem". Z nieoficjalnych ustaleń RMF FM wynika, że głowa państwa chce przedyskutować kwestie dotyczące zaproszenia od prezydenta Donalda Trumpa do Rady Pokoju oraz nowej konstytucji. Wiadomo już, że nie wszystkie kluby skorzystają z zaproszenia głowy państwa. W Pałacu na pewno nie pojawią się przedstawiciele Lewicy i Koalicji Obywatelskiej.

– Koalicja Obywatelska nie weźmie udziału w spotkaniu z prezydentem Nawrockim. W ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie prezydenta z premierem Donaldem Tuskiem, na którym wszystkie najważniejsze sprawy zostały omówione – przekazała Wirtualnej Polsce rzecznik klubu KO Dorota Łoboda.

Łoboda zaznacza, że "klub Koalicji Obywatelskiej nie dostał informacji, czego miałoby dotyczyć spotkanie w Pałacu Prezydenckim". – Jeśli prezydent Nawrocki chciałby rozmawiać o ustawach, to jego przedstawiciele zawsze mogą uczestniczyć w pracach sejmowych komisji – mówi rzecznik.

Konwiński na feriach, a Tusk chce być jedynym, który rozmawia z Nawrockim

Oznacza to, że przewodniczący klubu KO Zbigniew Konwiński, mimo wcześniejszych zapowiedzi niektórych polityków KO, nie będzie uczestniczył w spotkaniu prezydenta. – Cel spotkania u prezydenta nie jest określony. Wygląda to na rozmowę o wszystkim. A jak jest rozmowa o wszystkim, to jest zwykle o niczym, czyli o propagandzie na użytek prezydenckiego Pałacu – powiedział Konwiński WP. – Kilka dni temu miało miejsce spotkanie premiera z prezydentem. I to był dobry moment, żeby omówić wszystkie najważniejsze polityczne tematy – powtórzył słowa Doroty Łobody.

Według informacji WP, "przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej jest na urlopie (na feriach zimowych) – siłą rzeczy więc nie będzie mógł się stawić w Pałacu Prezydenckim na spotkaniu przedstawicieli klubów parlamentarnych. W klubie usłyszeliśmy jednak potwierdzenie, iż w tym tygodniu nie ma go w Warszawie".

Sens spotkania w Pałacu miał sondować także szef KPRM Jan Grabiec. "W dniu posiedzenia rządu miał pytać o to ministrów z innych partii i przekazać relacje do KPRM. Donald Tusk – jak twierdzą niektórzy – uznał, żeby klub do prezydenta nie szedł z pielgrzymką, bo od reprezentowania KO u prezydenta jest on sam" – czytamy. – A przecież premier Tusk do Nawrockiego nie poszedłby z przewodniczącym Konwińskim – opowiada rozmówca serwisu z KO.