Lisicki, Ziemkiewicz, Hajdasz. Zapraszamy na debatę

30 stycznia o godzinie 18 odbędzie się wyjątkowe spotkanie. Debata odbędzie się w siedzibie SDP przy ul. Foksal 3/5 w Warszawie.
– To będzie wieczór pełen merytorycznych dyskusji na tematy, które dotyczą nas wszystkich. Razem z naszymi gośćmi będziemy rozmawiać o: geopolityce i polityce, sprawach społecznych, kwestiach obyczajowych – zapowiada red. Anna Popek, która poprowadzi dyskusję. Prelegenci odniosą się do polityki przywódcy USA Donalda Trumpa, podejmą temat prób cenzurowania internetu, a także omówią weta prezydenta Karola Nawrockiego.
W debacie wezmą udział znani eksperci i publicyści:
* Adam Wielomski,
* Rafał Ziemkiewicz,
* Paweł Lisicki,
* Agnieszka Hajdasz,
* Piotr Szlachtowicz
