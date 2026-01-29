Lisicki, Ziemkiewicz, Hajdasz. Zapraszamy na debatę

30 stycznia o godzinie 18 odbędzie się wyjątkowe spotkanie. Debata odbędzie się w siedzibie SDP przy ul. Foksal 3/5 w Warszawie.

– To będzie wieczór pełen merytorycznych dyskusji na tematy, które dotyczą nas wszystkich. Razem z naszymi gośćmi będziemy rozmawiać o: geopolityce i polityce, sprawach społecznych, kwestiach obyczajowych – zapowiada red. Anna Popek, która poprowadzi dyskusję. Prelegenci odniosą się do polityki przywódcy USA Donalda Trumpa, podejmą temat prób cenzurowania internetu, a także omówią weta prezydenta Karola Nawrockiego.

facebookfacebook

W debacie wezmą udział znani eksperci i publicyści:

* Adam Wielomski,

* Rafał Ziemkiewicz,

* Paweł Lisicki,

* Agnieszka Hajdasz,

* Piotr Szlachtowicz