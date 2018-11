CBŚP przejęło 5 milionów sztuk papierosów

Papierosy przejęto w trakcie wspólnych działań kontrolnych na terenie gminy Stare Miasto. Funkcjonariusze znaleźli w dostawczym mercedesie blisko 1,4 mln sztuk papierosów różnych marek bez znaków akcyzy. Kolejne 3,6 miliona sztuk papierosów odnaleziono w pobliskim magazynie.

Były to te same marki tytoniowe, co zabezpieczone wcześniej w mercedesie. Łącznie funkcjonariusze zabezpieczyli blisko 5 mln szt. nielegalnych papierosów. Gdyby ten towar trafił na rynek, to Skarb Państwa poniósłby straty rzędu ponad 5 mln zł.