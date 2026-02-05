"Tak samemu?". Kurski przypomniał zdjęcie Tuska z Putinem

Premier Donald Tusk przebywa w Kijowie, gdzie spotkał się m.in. z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Wraz z Zełenskim złożył kwiaty przy Ścianie Pamięci Poległych za Ukrainę przy Monasterze Michajłowskim.

Szef polskiego rządu odwiedził też cmentarz ofiar stalinowskich represji w Bykowni, gdzie złożył kwiaty na polskich grobach. "Bykownia. Składamy dziś hołd polskim ofiarom rosyjskich zbrodni" – napisał Donald Tusk w social mediach. Lider KO opublikował zdjęcie z miejsca pochówku Polaków zamordowanych przez NKWD.

Na wpis Tuska zareagował były prezes TVP. Jacek Kurski wbił szpilę politykowi. "Tak samemu? Bez Putina? Putin uwielbia odwiedzać miejsca rosyjskich zbrodni" – napisał Kurski. Do wpisu dołączył wspólne zdjęcia Tuska i Putina z miejsca katastrofy TU-154M w Smoleńsku.

Tusk na Ukrainie: Hołd polskim ofiarom rosyjskich zbrodni

"Wraz z premierem Polski oddaliśmy hołd poległym obrońcom Ukrainy. Wieczna pamięć naszym najdzielniejszym ludziom, którzy walczyli za Ukrainę, bronili jej niepodległości i oddali życie w tej walce. Wieczna chwała naszym bohaterom. Pamiętamy o każdym z nich" – poinformował Wołodymyr Zełenski.

Szef polskiego rządu przekazał w mediach społecznościowych, że wizyta obejmowała też cmentarz w Bykowni. "Składamy dziś hołd polskim ofiarom rosyjskich zbrodni" – napisał i opublikował zdjęcie.

Na razie nie podano informacji, czy premier złoży też hołd ofiarom ukraińskiego ludobójstwa dokonanego na Polakach na Wołyniu i w Małopolsce wschodniej.

Premier w Kijowie

Wraz z premierem Tuskiem do ukraińskiej stolicy udał się minister finansów. – Nieprzypadkowo towarzyszyć mi będzie w tej wizycie minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, który przygotowuje wspólnie ze swoim zespołem światową konferencję odbudowy Ukrainy – poinformował Tusk, zapowiadając we wtorek swój wyjazd.

Wspomniana konferencja jest planowana na lato. Konkretnie ma odbyć się w czerwcu w Gdańsku.

– Mamy taką nadzieję, po rychłym zakończeniu wojny, a przynajmniej po zawieszeniu ognia, że będzie można przystąpić do wielkiego planu odbudowy Ukrainy. A to także oznacza wielkie inwestycje, wielkie pieniądze, wielkie przedsięwzięcia. Polska chce w nich uczestniczyć – zapowiadał lider Koalicji Obywatelskiej przed swoim wyjazdem na Ukrainę.