Wiadomo, kiedy wybór nowego prezesa Polskiego Radia

Z informacji uzyskanych przez serwis Wirtulnemedia.pl wynika, że szef Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański poinformował pozostałych członków Rady, że najbliższe posiedzenie odbędzie się w czwartek o godz. 15.00. Zapowiedział przy tym, że do godziny 12.00 w środę można zgłaszać kandydatów na nowego prezesa Polskiego Radia. Czabański powiedział portalowi, że przed posiedzeniem Rady Mediów Narodowych nie będzie informował jakie kandydatury zostały zgłoszone.

Poprzednie posiedzenie Rady było zaplanowane na 7 listopada, jednak w ostatniej chwili zostało odwołane. Szef RMN zapewniał wówczas, że nowy prezes Polskiego Radia zostanie wyłoniony jeszcze w listopadzie.

Przypomnijmy, że pod koniec sierpnia Rada zdecydowała o ostatecznym odwołaniu, zawieszonego wcześniej Jacka Sobali z funkcji prezesa Polskiego Radia. Serwis Wirtualnemedia.pl informował wówczas nieoficjalnie, że powodem jego odwołania było "naruszenie ładu korporacyjnego" przez Sobalę. Portal relacjonował, że podczas posiedzenia Rady Krzysztof Czabański i Jacek Sobala mieli zarzucać sobie kłamstwa co do przebiegu procedury zawieszenia. "Jacek Sobala miał mówić, że 'obiecywano mu, że jeśli złoży rezygnację, to zaproponuje się mu inne stanowisko', oskarżać Czabańskiego o udział w procesie jego zawieszenia. Sam podczas posiedzenia nie przedstawił żadnych dokumentów na swoją obronę" – czytamy.

Pełniącym obowiązki prezesa pozostał wtedy Andrzej Rogoyski, którego rada nadzorcza wyznaczyła do tej funkcji zawieszając Sobalę.

