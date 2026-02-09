"Suwerenność w epoce Trumpa". Ważna dyskusja Lisickiego i Jakiego

Spotkanie w Klubie Stańczyka odbędzie się pod hasłem "Suwerenność w epoce Donalda Trumpa".

W dyskusji udział wezmą: red. Paweł Lisicki, redaktor naczelny tygodnika "Do Rzeczy" oraz europoseł Patryk Jaki (wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości).

Spotkanie poprowadzi Paweł Ozdoba, dyrektor Klubu Stańczyka.

Wydarzenie jest organizowane przez Klub Stańczyka we współpracy z tygodnikiem "Do Rzeczy". Dyskusja rozpocznie się o godz. 19.

Aby dokonań rezerwacji miejsca, należy wypełnić formularz pod tym linkiem.