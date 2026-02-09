"Suwerenność w epoce Trumpa". Ważna dyskusja Lisickiego i Jakiego

W czwartek 12 lutego w Klubie Stańczyka odbędzie się dyskusja z udziałem redaktora naczelnego "Do Rzeczy" Pawła Lisickiego i europosła PiS Patryka Jakiego.
Spotkanie w Klubie Stańczyka odbędzie się pod hasłem "Suwerenność w epoce Donalda Trumpa".
W dyskusji udział wezmą: red. Paweł Lisicki, redaktor naczelny tygodnika "Do Rzeczy" oraz europoseł Patryk Jaki (wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości).
Spotkanie poprowadzi Paweł Ozdoba, dyrektor Klubu Stańczyka.
Wydarzenie jest organizowane przez Klub Stańczyka we współpracy z tygodnikiem "Do Rzeczy". Dyskusja rozpocznie się o godz. 19.
Aby dokonań rezerwacji miejsca, należy wypełnić formularz pod tym linkiem.
Źródło: DoRzeczy.pl