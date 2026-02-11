Zabił żonę i zgłosił się na policję. Tragiczna noc w Wielkopolsce

Tragedia rozegrała się w miejscowości Słowiki pod Kleczewem w powiecie konińskim (województwo wielkopolskie).

Tragedia w Wielkopolsce. Zabił żonę, po czym zgłosił się na policję

W nocy z wtorku na środę pochodzący stamtąd mężczyzna zgłosił się do Komendy Miejskiej Policji w Koninie. Tam przyznał się funkcjonariuszom do zabicia własnej żony. Ustalenia te potwierdziła w rozmowie z Polsatnews.pl asp. Sylwia Król z Komendy Miejskiej Policji w Koninie.

– Potwierdzam, że wpłynęły do nas informacje ze Słupcy. 49-letni mieszkaniec powiatu konińskiego minionej nocy zgłosił się do komendy i powiedział policjantom, że zabił swoją żonę. Dyżurny wysłał funkcjonariuszy pod wskazany adres domowy, gdzie ujawniono zwłoki 41-latki – przekazała policjantka.

49-latek zatrzymany

Wiadomo, że na ciele zamordowanej kobiety widoczne były ślady kłute. Asp. Król zastrzegła, iż na razie jest za wcześnie, aby przesądzić o motywie zbrodni. Niewiele wiadomo też o przebiegu wydarzeń z feralnej nocy.

– Trwają oględziny miejsca zdarzenia oraz zabezpieczanie śladów – przekazała.

49-latek, który przyznał się do zbrodni został zatrzymany.

