Po cichutku

Niedawno państwo Majdanowie wystąpili w podcaście "Rachunek sumienia" Magdaleny Rigamonti. "Polscy Beckhamowie" przyznali, że są mocno zaniepokojeni – nadmiernymi ich zdaniem – próbami wpływania księży na to, co myślą wierni.

– W naszym przypadku, kiedy mamy dzieci z in vitro, to jest bardzo osobista sprawa. Możesz czuć zawód, jeżeli instytucja Kościoła nie rozumie czy neguje, nie traktuje ich poważnie. Nam, jako rodzicom, nawet ciężko jest to powiedzieć. Jesteśmy o to często pytani. To nie jest nasz manifest przeciwko Kościołowi, to jest nasze zdanie – podkreślają Gosia i Radek.