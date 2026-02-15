Po cichutku

GWIAZDOBZDUR Jaki ten Kościół zły, jaki niedobry… "Jojczenie" celebrytów w temacie wiary następuje niemal tak regularnie jak fazy Księżyca.
Niedawno państwo Majdanowie wystąpili w podcaście "Rachunek sumienia" Magdaleny Rigamonti. "Polscy Beckhamowie" przyznali, że są mocno zaniepokojeni – nadmiernymi ich zdaniem – próbami wpływania księży na to, co myślą wierni.
– W naszym przypadku, kiedy mamy dzieci z in vitro, to jest bardzo osobista sprawa. Możesz czuć zawód, jeżeli instytucja Kościoła nie rozumie czy neguje, nie traktuje ich poważnie. Nam, jako rodzicom, nawet ciężko jest to powiedzieć. Jesteśmy o to często pytani. To nie jest nasz manifest przeciwko Kościołowi, to jest nasze zdanie – podkreślają Gosia i Radek.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.