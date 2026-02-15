Kraj
  • Zuzanna Dąbrowska-PieczyńskaAutor:Zuzanna Dąbrowska-Pieczyńska

Po cichutku

Dodano: 
Małgorzata Rozenek- Majdan, Radosław Majdan
Małgorzata Rozenek- Majdan, Radosław Majdan Źródło: PAP / Stach Leszczyński
GWIAZDOBZDUR Jaki ten Kościół zły, jaki niedobry… "Jojczenie" celebrytów w temacie wiary następuje niemal tak regularnie jak fazy Księżyca.

Niedawno państwo Majdanowie wystąpili w podcaście "Rachunek sumienia" Magdaleny Rigamonti. "Polscy Beckhamowie" przyznali, że są mocno zaniepokojeni – nadmiernymi ich zdaniem – próbami wpływania księży na to, co myślą wierni.

– W naszym przypadku, kiedy mamy dzieci z in vitro, to jest bardzo osobista sprawa. Możesz czuć zawód, jeżeli instytucja Kościoła nie rozumie czy neguje, nie traktuje ich poważnie. Nam, jako rodzicom, nawet ciężko jest to powiedzieć. Jesteśmy o to często pytani. To nie jest nasz manifest przeciwko Kościołowi, to jest nasze zdanie – podkreślają Gosia i Radek.

