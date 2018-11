Gorzkie spotkanie ambasador USA z posłami. "To się może wszystko posypać"

Choć najważniejszym tematem rozmowy miały być wizy, to emocje budzi inna poruszona przez Georgette Mosbacher kwestia, a mianowicie wolność mediów. Agencja Informacyjna Polska Press dotarła do treści nagrania, na którym zarejestrowano mocne wypowiedzi ambasador.

– Czy będzie jakiś procedowany projekt, co do którego państwo myślicie, że należy się zainteresować, czy też coś może nas niepokoić? (...) Powinniście mieć świadomość, że jedna rzecz, co do której Kongres amerykański się zgadza zarówno demokraci, jak i republikanie, to jest wolność prasy. I nie mogę tego mocniej wyrazić. W tej chwili kongres w USA jest bardzo pozytywnie nastawiony do Polski. I demokraci i republikanie bardzo chętnie pomagają Polsce, bo wiedzą, że Polska jest bardzo ważnym sojusznikiem. Ale, to się może wszystko posypać, jeśli chodzi o wolność prasy, to tu wszystko jest czarno-białe w USA. I mówię to państwu, bo słyszę o tym ciągle – mówiła Mosbacher.

Ambasador USA zaznaczyła, że chce dbać o zacieśnianie relacji między naszymi krajami, jednak oczekuje dostępu do informacji np. na temat planów legislacyjnych polskiego Sejmu w kwestii ewentualnych zmian na rynku mediów. Jak wskazała, pozwoli to uniknąć nieporozumień i jako przykład podała nowelizację ustawy o IPN. – Nie mówię, co macie robić, ale co by się wydarzyło – wskazała Mosbacher.