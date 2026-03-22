Makabryczne odkrycie w Oświęcimiu. Zwłoki matki i córki

Zawiadomienie o nieprzyjemnym zapachu na klatce jednego z bloków w Oświęcimiu miejscowa policja otrzymała w sobotę około południa. Sprawę zgłosił jeden z lokatorów. Fetor był wyczuwalny od jednego z mieszkań. Kiedy mundurowi przybyli na miejsce okazało się, że w lokalu znajdują się zwłoki dwóch osób. Jak przekazała asp. szt. Małgorzata Jurecka z Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu, były one w znacznym stanie rozkładu.

Z nieoficjalnych ustaleń Polsatnews.pl wynika, że ze względu na stan zwłok ustalenie przyczyny i okoliczności śmierci okazało się niemożliwe.

Policjantom udało się jednak wstępnie ustalić, że ujawnione zwłoki to 77-letnia kobieta i jej 49-letnia córka. Oprócz ich ciał, w lokalu znaleziono truchło kota.

– W toku dalszego postępowania śledczy ustalą personalia osób, a także przyczyny i okoliczności ich zgonów – przekazała asp. szt. Małgorzata Jurecka. Wiadomo, że prokurator zarządził sekcję zwłok.