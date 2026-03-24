Zabici i ranni na Ukrainie. Polska poderwała myśliwce

"Uwaga. W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej" – poinformowało we wtorek wczesnym rankiem (24 marca) Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Wojsko Polskie poderwało parę myśliwców i samolot wczesnego ostrzegania

Zgodnie z obowiązującymi procedurami wojsko uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. "Poderwana została dyżurna para myśliwska i samolot wczesnego ostrzegania, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości" – czytamy w komunikacie zamieszczonym w serwisie X.

Armia podkreśla, że działania mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, w szczególności w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów.

"Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji" – napisano.

Atak Rosji na Ukrainę. Są zabici i ranni

We wtorek rano na terenie całej Ukrainy ogłoszono stan alarmu lotniczego z powodu zagrożenia ze strony rosyjskich rakiet i dronów. Ukraińskie siły powietrzne poinformowały o wystrzeleniu pocisków manewrujących z rosyjskich samolotów strategicznych.

Według najnowszych informacji, w ataku na obwód połtawski zginęły dwie osoby, a 11 zostało rannych. Agencja UNIAN podała, że w Połtawie uszkodzone zostały budynki mieszkalne i hotel.

Dzień wcześniej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, powołując się na dane wywiadowcze, powiedział, że Rosja przygotowuje nową falę ataków na Ukrainę.