Sensacyjne słowa byłego szefa wywiadu. "Być może fragmencik TU-154M był w Polsce"

– Czy to prawda, że za pana czasów w Agencji Wywiadu pojawił się pomysł, aby spróbować na raty wykraść wrak Tupolewa z Rosji? – zapytał szefa AW w latach 2016-2022 dziennikarz WP Zbigniew Parafianowicz.

– Pytanie, czy politycy mieli wystarczająco dużo odwagi, żeby wydać zgodę na tego typu działania – odparł Krawczyk.

– Jeśli można było wykraść grafiki Bruno Schulza z Ukrainy przez służby ukraińskie, to jak rozumiem można było po kawałku, korumpując rosyjskich urzędników i wojskowych, wykraść Tupolewa? – dopytywał współautor podcastu "Bez dogmatu".

Wtedy padły zastanawiające słowa. – W 2016 i 2017 roku to było jeszcze możliwe. Po 2018 roku było niemożliwe. Chociażby ze względu na to, że został postawiony płot, zostali dostawieni strażnicy. W 2016 roku w Polsce być może znalazł się jakiś malutki fragmencik tego Tupolewa – powiedział enigmatycznie płk Piotr Krawczyk.

10 kwietnia minie 16 lat od katastrofy smoleńskiej. Zginęło w niej 96 osób, wśród nich prezydent Lech Kaczyński z małżonką Marią. Rosja nigdy nie zwróciła Polsce wraku samolotu.

Katastrofa smoleńska. Największa tragedia w powojennej historii Polski

10 kwietnia 2010 r. na lotnisku w Smoleńsku rozbił się rządowy samolot Tu-154M. Zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński wraz z małżonką Marią Kaczyńską, ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, a także wielu urzędników państwowych, wojskowych i duchownych. Delegacja leciała do Rosji na obchody rocznicowe zbrodni katyńskiej.

Zgodnie z tzw. raportem Millera tupolew zahaczył lewym skrzydłem o brzozę, obrócił się i uderzył w ziemię. Z kolei według ustaleń podkomisji kierowanej przez Antoniego Macierewicza na skrzydle doszło do eksplozji.

W kwietniu 2022 r. podkomisja zaprezentowała ostateczny raport ze swoich prac. Macierewicz przekazał, że katastrofa smoleńska była wynikiem "aktu bezprawnej ingerencji". Podkomisja złożyła zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przeprowadzenia zamachu na życie prezydenta Kaczyńskiego i morderstwa 95 osób. Podkomisja unieważniła też raport Millera.

Podkomisja Macierewicza rozwiązana, raport Millera znów obowiązuje

W grudniu 2023 r. po zmianie władzy w Polsce nowe kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej rozwiązało podkomisję Macierewicza i przewróciło raport Millera, ogłaszając, że jest on "jedynym wiążącym dokumentem określającym przebieg oraz faktyczne przyczyny katastrofy".

Sejm RP w uchwale z 2010 r. uznał katastrofę w Smoleńsku za największą tragedię w powojennej historii Polski. To także największa katastrofa pod względem liczby ofiar w historii polskich Sił Powietrznych.

Wrak Tu-154M prawie od 16 lat pozostaje na terytorium Rosji. Szczątki samolotu niszczeją w hangarze. Moskwa odmawia wydania ich Polsce, zasłaniając się toczącym się śledztwem.

Bartosiak szczerze o Smoleńsku. "Bardzo się boję"