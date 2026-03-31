Nieoficjalnie: USA chcą konkretnej pomocy od Polski w wojnie z Iranem

"Z powodu irańskich ataków odwetowych, Amerykanie w nieoficjalnych rozmowach z przedstawicielami Polski zasugerowali, byśmy rozważyli przerzucenie na Bliski Wschód jednej z naszych baterii systemu Patriot" – czytamy w tekście opublikowanym we wtorek (31 marca).

Z nieoficjalnych informacji gazety wynika, że pojawiło się także sondowanie ewentualnego przekazania pocisków PAC-3 MSE, które już zostały dostarczone Polsce i są własnością Wojska Polskiego.

Dziennik przypomina, że Polska ma dwie baterie systemu Patriot, w skład których wchodzi m.in. 16 wyrzutni. Pełną gotowość operacyjną osiągnęły pod koniec 2025 r.

"Z tych wyrzutni mogą być wystrzeliwane m.in. pociski PAC-3 MSE, których przy okazji zawartego w 2019 r. kontraktu, zamówiliśmy ok. 200. Większość z nich jest już w Polsce" – podkreśla "Rz".

Tusk oświadczył, że Polska nie wyśle wojsk do Iranu. A sprzęt?

"Trudno przewidzieć, jaka ostatecznie będzie reakcja polskiego rządu. Premier Donald Tusk ponad dwa tygodnie temu mówił, że nie wyślemy naszych wojsk do Iranu. Nie jest jednak jasne, jak będzie ze sprzętem" – zaznacza gazeta.

Rzecznik Ministerstwa Obrony Narodowej Janusz Sejmej cytowany w artykule zapewnia, że "w żaden sposób Amerykanie nie naciskają w tych sprawach".

Według "Rz", Wojsko Polskie może spodziewać się także opóźnień w kolejnych dostawach uzbrojenia ze Stanów Zjednoczonych, w tym pocisków powietrze-powietrze AIM-120, powietrze-ziemia AGM-158 JASSM-ER oraz pocisków APKWS, które są używane do zwalczania dronów z krótkiego zasięgu.

USA i ich sojusznikom w Zatoce Perskiej brakuje rakiet do systemów obrony powietrznej z powodu odwetowych ataków Iranu, które trwają od końca lutego, kiedy Izrael, a następnie Stany Zjednoczone zaczęły bombardować kraj rządzony przez ajatollahów.

