"Do Rzeczy" nr 15: Co się stało z Donaldem Trumpem

Obecnie nadzoruje konflikt militarny, który ma potencjał przekształcić się w katastrofę, której Ameryka nie doświadczyła przynajmniej od czasów wojny w Wietnamie. Co się zatem stało z prezydentem USA? – rozważa Michał Krupa w tekście “Zmienny jak Donald Trump”.

"Do Rzeczy" numer 15

– Od początku roku wszystkie duże miasta w Polsce są zobligowane do kupowania wyłącznie zeroemisyjnych środków publicznego transportu. Wizja miast bez terkoczących diesli wysłużonych autobusów ma swoje plusy, ale budzi również obawy. Zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych – ostrzega Radosław Wojtas w tekście “Elektryki nie dowiozą”.

– Elvis Presley, Paul McCartney, Led Zeppelin, Red Hot Chili Peppers, Ed Sheeran – chyba nigdy nie było lepszych czasów dla filmowych dokumentów o muzyce – stwierdza Piotr Gociek w artykule “Piątka na piątkę”.

– Przebieg wojny nad Dnieprem dowodzi, że Rosja boi się własnych obywateli, nie będąc w stanie podjąć decyzji o ogłoszeniu powszechnej mobilizacji. Ma to swoje uzasadnienie historyczne, ale wskazuje jednocześnie na kolejny strukturalny problem współczesnej Moskwy – zauważa Lech Mażewski w tekście “Rosja rozdarta między Azją

a Europą”.

– Jak powszechnie wiadomo, podróże kształcą, zwłaszcza te do krajów dalekich i egzotycznych. Z tego założenia wyszedł zapewne opat tokijskiej świątyni buddyzmu zen Shussanji Nandokurin, gdy w roku 1922 organizował w japońskim MSZ stypendium na zagraniczne studia w Europie dla niedawno wyświęconego młodego mnicha Umedy Ryōchū. Gdyby świątobliwy przeor wiedział, że jego protegowany miast do będącego punktem docelowym Berlina trafi do Warszawy i jak hulaszcze życie będzie w niej prowadził, możliwe, że jeszcze trochę pomedytowałby nad tym pomysłem… – pisze Łukasz Czarnecki w tekście “Z buddyjskiego klasztoru do międzywojennej Warszawy”.

– Ukraińcy mają dość skorumpowanych polityków i urzędników. Zmęczeni są również wojną, ale wciąż nienawidzą wroga i najbardziej ufają armii. To właśnie z szeregów sił zbrojnych będzie się rekrutować nowa elita polityczna Ukrainy – tłumaczy Maciej Pieczyński w artykule “Wojskowa junta nad Dnieprem?”

W najnowszym numerze również Piotr Semka o powrocie Stana Tymińskiego.

Nowy numer „Do Rzeczy” w sprzedaży od 7 kwietnia 2026 r.



