Repolonizacja gospodarki. Tusk: Nie ma odwrotu

W siedzibie spółki Apator w Ostaszewie (w woj. kujawsko-pomorskim) odbyła się inauguracja projektu „Local content. Z korzyścią dla Polski”. Projekt jest realizacją priorytetu Ministerstwa Aktywów Państwowych. Zakłada polonizowanie łańcuchów dostaw w inwestycjach, przede wszystkim przez spółki z udziałem Skarbu Państwa.

Repolonizacja polskiego przemysłu. Tusk: Nie ma odwrotu

– Pamiętacie, patrzę tu przede wszystkim na prezesów największych spółek Skarbu Państwa, (…) moje słowa, kiedy mówiłem o tym, że nie ma odwrotu już od tej drogi repolonizacji polskiego przemysłu, polskiej gospodarki – powiedział podczas swojego wystąpienia premier Donald Tusk.

Szef rządu podkreślił, że „niektórzy kręcili głowami z niedowierzaniem, niektórzy uznali to za zbyt ryzykowne”.

– Dzisiaj chyba wszyscy dobrze rozumiemy, że potrzeba repolonizacji, która w tym konkretnym przypadku nosi nazwę local content, (…) że te ówczesne moje słowa i decyzje, (…) że to wszystko składa się na kwestię absolutnie kluczową w świecie tak niepewnym, tak narażonym na konflikty regionalne i globalne – mówił.

Donald Tusk zaznaczył, że działania podjęte m.in. przez ministra aktywów państwowych czy prezesów spółek Skarbu Państwa mają doprowadzić do tego, aby polska gospodarka była suwerenna.

– Żeby decyzje o tym, co produkujemy, komu sprzedajemy, co jest potrzebne w Polsce, zapadały tutaj w Polsce – zwrócił uwagę szef rządu.

