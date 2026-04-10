Zamknięta brama, kordon policji. Sędziowie weszli do Trybunału Konstytucyjnego

Szóstka prawników podjechała pod budynek Trybunału Konstytucyjnego busem. Osobom wybranym przez Sejm na stanowiska sędziów TK towarzyszył kordon policji. Przez kilka minut grupa czekała na otworzenie bramy.

Po około 10 minutach zostali wpuszczeni do budynku. Mieli ze sobą dokumenty i torby, a jedna z osób wzięła ze sobą walizkę.

W obecnej chwili nie wiadomo, co się stało z osobami wpuszczonymi do Trybunały Konstytucyjnego, ani czy osoby wybrane przez Sejm na sędziów TK zostały dopuszczone do wykonywania obowiązków sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Sam prezes Trybunału, Bogdan Święczkowski, podkreślał, że czterem sędziom, którzy nie złożyli ślubowania przed prezydentem, zapewnić gabinetów ani przydzielić spraw. Umożliwił to jednak Dariuszowi Szostkowi i Magdalenie Bentkowskiej – dwójce sędziów, którzy zgodnie z wymogami konstytucji złożyli ślubowanie w obecności Karola Nawrockiego.

"Ślubowanie" czworga nowo wybranych sędziów TK w Sejmie

W Sejmie w czwartek doszło do „ślubowania” czworga nowo wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

„Ślubowanie” w Sejmie złożyli: sędzia Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda (cała trójka rekomendowana przez KO), Anna Korwin-Piotrowska (rekomendowana przez Lewicę). Złożyli je też Dariusz Szostek i Magdalena Bentkowska, którzy wcześniej złożyli ślubowanie wobec prezydenta.

Prezydent Karol Nawrocki nie był obecny w Sejmie, stąd ślubowanie nie zostało złożone wobec prezydenta, jak mówi Konstytucja.

13 marca Sejm wybrał sześcioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Wszyscy zostali zgłoszeni formalnie przez Prezydium Sejmu, a faktycznie przez kluby wchodzące w skład koalicji rządowej.

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski powiedział w czwartek, że spotkał się z dwojgiem sędziów Trybunału Konstytucyjnego i z czterema osobami, które zostały wybrane na stanowiska sędziów TK.

– Dwoje sędziów, którzy złożyli ślubowanie wobec prezydenta objęło urzędy. Cztery pozostałe osoby nie objęły stanowisk – poinformował prezes TK.

